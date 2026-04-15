Как се пазим от дронове и крилати ракети, показаха елитни военни на деца

Дни след като командирът ѝ стана първият генерал, получил пагоните си от президента Йотова, Стрямската бригада отвори врати за любопитни посетители преди 6 май

Машини за противовъздушна отбрана, въоръжение, бойна техника, войсково оборудване, екипировка. Чрез тях до света на Сухопътните войски се докоснаха деца и възрастни по време на Деня на отворените врати в

най-голямото формирование на армията ни -

61-ва Стрямска механизирана бригада.

Посетителите разгледаха отвътре различните машини на бригадата, оръжията, които използват войниците, зенитно-ракетните комплекси, които поразяват дронове и крилати ракети, както и екипировките на военнослужещите. Формированието посетиха ученици от училищата в Карлово, Сопот, Брезово, Хисаря, Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево. Да видят оръжията на военните, дойдоха и децата от детска градина “Гина Кунчева” в Карлово. Военните показаха на ученици оръжията си. СНИМКА: 61-а Стрямска бригада

Бригадата, която се намира в Карлово, е най-елитното формирование на военните. Новият ѝ командир ген. Атанас Георгиев пък стана

първият висш офицер, произведен от главнокомандващ жена

На него президентът Илияна Йотова връчи на 2 април първите си генералски пагони, а миналия петък ген. Георгиев прие официално поста.

“Към 2027 г. няма да има такава механизирана бригада в Европа, толкова комплектована. Имаме бойни машини, бойни разузнавателни машини, както и такива за ядрена, химическа и биологическа защита, медицинска евакуация и логистични машини”, каза за Стрямската бригада началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов през февруари, когато представи Доклада за състоянието на отбраната за 2025 г. пред президента Йотова, министъра на отбраната Атанас Запрянов и висшите военни.

В самия доклад е посочено, че продължава процесът по придобиване на бойни машини за Сухопътните войски. Те ще се сглобяват и окомплектоват в завода “ТЕРЕМ - Ивайло” във Велико Търново. Общо

198 ще са новите бойни машини за Сухопътните войски,

от които 183 са “Страйкър”. Машините трябва да бъдат доставени до края на 2028 г., а в средата на януари първите 5 пристигнаха на пристанището в Бургас.

Сухопътните войски се сдобиха миналата година и с нови високопроходими и санитарни коли, оптически средства и нови 4000 пистолета, с които да се сменят старите “Макаров”. Военните показаха на ученици оръжията си. СНИМКА: 61-а Стрямска бригада

А както във всички състави на армията, остарялата техника и въоръжение продължават да оказват негативно влияние при изпълнението на задачите и подготовката на формированията, отичат висшите ни военни. Поради забавяне на модернизацията на Сухопътните войски все още има недостиг на оптически прибори. Основното въоръжение продължава да е остаряло и в голяма степен технически неизправно. Затова военните категорично сочат за основен проблем недостатъчното финансиране за отбрана. Основният извод в доклада за състоянието ѝ е, че настоящото ниво от 2% БВП за отбрана е недостатъчно за изпълнението на приоритетите в сектора.