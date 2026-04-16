Партиите си харчат субсидията основно за заплати, осигуровки, консултанти и социология

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ГЕРБ с най-много дарения, БСП платила стария си заем, "Да, България" има и биткойни

Основен източник на приходи за парламентарните партии остава държавната субсидия, става ясно от отчетите им пред Сметната палата за 2025 г. Някои дори не събират членски внос - като МЕЧ и “Възраждане”. ДСБ е събрала от хората си едва 2 хил. лв., ИТН - 4 хил.

Най-голямата парламентарна партия ГЕРБ е набрала малко над 1,34 млн. лв. членски внос, но това е с 806 хил. лв. по-малко от предходния отчетен период. Държавната ѝ субсидия е почти 5 млн. лв.

Отделно обаче отчита и сериозни дарения, основно от депутатите -

над 2,88 млн. лв. от 71 дарения декларира ГЕРБ

Почти всяко е за над 41 хил. лв. и е от депутат. Лидерът Бойко Борисов е дал 42 248,68 лв. Общите приходи на формацията са за 9 294 000 лв.

Над 2,6 млн. годишно излизат заплатите и осигуровките в ГЕРБ. 416 хил. лв. струва издръжката на офиси плюс още 325 хил. за наеми.

Малко над 800 хил. е излязла огранизацията на мероприятия в една от малкото години без избори напоследък.

Най-големият харч извън заплатите - почти 1,6 млн. лева, е за консултантски услуги и социологически проучвания.

“Да, България” са единствените с дарени биткойни за около 16 хил. лв. 209 хил. лв. влизат в партийната каса от дарения, а 81 хил. - от членски внос. Съпредседателите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов са дарявали малки суми. И тук най-голямото перо са заплати и осигуровки - 676 хил. лв.

220 хил. са изхарчени за наеми и рекламни съоръжения. Партията е платила 31 хил. лв. за консултанти и 27 хил. лв. на електронни издания.

ДСБ отчитат близо 450 хил. лв. от държавната субсидия и само 360 лв. от дарения. Общо 129 хил. лв. са задълженията ѝ, като основното перо е

неизплатен членски внос на ЕНП - 77 хил. лв.

За консулантски услуги партияна на Атанас Атанасов е платила 22 хил. лв. за м.г., 16 хил. - за реклама. Заплатите и осигуровките са ѝ излезли към 218 хил. лв.

“Продължаваме промяната” има лизингов договор с “Порше България”. За 2025 г. е имала 206 хил. лв. задължения към доставчици на услуги и 226 хил. лв. към персонал, осигурителни и данъчни задължения, но през януари т.г. вече са платени.

Формацията е събрала 118 хил. от членски внос и над 10 пъти повече от дарения - 1,6 млн. лв., включително от лидера Асен Василев. Депутатите се отчитат няколко пъти, за последно през декември с по 10 618 лв.

Най-щедър към ПП е бил Калоян Данчев - малко над 108 хил. лв.,

декларирани през септември.

За възнаграждения са отишли над 1,5 млн. лв., почти същата сума е разписана и за “външни услуги”. 220 хил. са изхарчени за наеми и рекламни съоръжения, 20 хил. - за плакати и брошури, а за различни масови мероприятия са отишли 53 хил. лв.

Към 31.12.2025 г. “Възраждане” отчитат малко над 1500 лв. в наличност и 3, 27 млн. по сметката си. Държавната субсидия на формацията е малко над 2, 603 млн. лв. Не декларират никакви дарения.

За рекламни материали са отишли над 287 хил. лв., отделно и 30 хил. за “популяризиране дейността на партията и други услуги”. За наеми на зали и билбордове са похарчени 155 хил. лв.

97 500 лв. пък са стрували консултантите, наети от “Възраждане”.

В края на миналата година ръководеното от Делян Пеевски ДПС разполага с 1,116 млн. лв., като около 57 хил. са във валута. Над 2,2 млн. лева е държавната субсидия, 780 хил. влизат от членски внос.

Само за година

ДПС е свило харчовете си за рекламни материали близо 25 пъти

- от 580 хил .лв. на едва 23 хил. И четворно на парите за гориво - дадени са само 10 хил. за годината. С 20 хил. пък са резнати разходите им за телефон. Организирането на семинари и мероприятия е орязано от 480 хил. на 59 хил. За сметка на това в графата “други” за суровини и материали са 478 хил. вместо предишните 89 хил.

1, 537 млн. дарения са влезли в ДПС, всички са регистрирани от 2 до 4 януари. Лидерът Пеевски не е сред посочените имена, но фигурират хора, които по-късно бяха изключени или напуснаха партията - като Джейхан Ибрямов и евродепутатът Илхан Кючюк. Почти всички суми са по 920 лв., което е под минималната заплата и не налага представянето на декларация за произход.

АПС на Ахмед Доган бе регистриран като партия след отчетения период, в 51-ото НС хората му влязоха с регистрациите на партиите СБОР и ЗНС. Първата формация не посочва дарения и членски внос. ЗНС отчита, че 99% от приходите са от държавна субсидия. Изхарчени са малко над 1 млн., 79% от тях за възнаграждения. В касата са останали 707 хил. лева при общ размер на задълженията 25 хил. лева.

БСП е изчистила големия заем от 410 хил. лв., с който посрещна 2025 г. Вече има налични 710 хил. лв., 2/3 от тях на каса. “Позитано” обаче продължава да дължи на доставчици - общо 673 хил. лв. Още близо 340 хил. са задълженията за заплати, осигуровки и данъци.

Партията разчита основно на държавната субсидия от 1,475 млн. лв. и членския внос - 967 хил. лв. Постъпили са 21 000 дарения за малко над 2,1 млн. лв., като преобладават суми до 1000 лв. Сред дарителите липсват имената на бившия соцлидер Атанас Зафиров и останалите министри от БСП в кабинета “Желязков”. Бившата шефка на НС Наталия Киселова дала 1231 лв.

Над 1,2 млн. лв. “за текуща политическа дейност” е харчила БСП, близо половин милион -за избори. Заплатите и осигуровките са глътнали над 1,6 млн. лв.

ИТН отчита 1,327 млн. лв. приходи от субсидията, едва 4 хил. лв. членски внос и единствен дарител - Гергана Георгиева, дала близо 1000 лв. За “външни услуги” похарчили 251 хил. лв., а за заплати и осигуровки - малко над 23 хил. лв.

МЕЧ са взели 895 900 лв. от държавата и 925 лв. от три дарения.

Субсидията на най-малката парламентарна сила - “Величие”, е 780 хил. лв., декларира и 45 хил. от дарения и 210 хил. от членски внос. Изхарчила е почти всичко, 1/3 са осчетоводени като административни разходи.