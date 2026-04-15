Ремонтът на “Стамболийски” на финала – полагат асфалт, заради Giro d'Italia оправят настилки по булеварди в София (Обзор)

Започна полагането на първия пласт асфалт по последния участък от бул. “Ал. Стамболийски” в София. Реконструкцията на 1,8 км - от Западен парк до бул. “К. Величков”, е сред ключовите инфраструктурни обекти на Столичната община и включва цялостно обновяване на трамвайното трасе, пътните платна и прилежащата градска среда.

Завършена е реконструкцията на подземната инженерна инфраструктура - подменени са ВиК и елмрежите. Монтирани са стълбовете, контактно-кабелната мрежа и уличното осветление. Продължава изпълнението на нови тротоари и довършването на алейната мрежа, като предстои и благоустрояване на зелените площи, обясниха от общината. При проверка на ремонта през март кметът Васил Терзиев обяви, че очаква той да приключи до 2 месеца при благоприятни атмосферни условия.

Ремонти текат и по булевардите “Цариградско шосе” и “Самоковско шосе”. Те са свързани с подготовката на града за домакинството на финала на третия етап от колоездачната “Обиколка на Италия” (Giro d'Italia). Ремонт има и на моста на р. Въртопо в “Младост”.

По части от “Цариградско шосе” и “Самоковско шосе” дейностите са насочени към подобряване на настилката и повишаване на безопасността на движение. Ако метеорологичните условия позволят, ще се прави ракордиране на дъждоприемни шахти, за да бъдат приведени те към новата кота на пътната настилка, и ще се отстраняват локални неравности.