Близнак от Пловдив получи акт от КАТ на брат си, спаси му книжката

Ваня Драганова

[email protected]

Шофьорска книжка Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Нарушителят е с отнети всички контролни точки, но последното наказателно постановление не му е връчено по надлежния ред 

Пътна полиция - Пловдив се опита да вземе книжка на водач с отнети всички контролни точки, но заповедта падна в съда, защото последното наказателно постановление не му е връчено по надлежния ред. То е с дата 31 юли 2023 г., но от МВР не успели да го открият - нарушителят на живеел на известния на властите адрес. В крайна сметка актът бил връчен, но не на него, а на брат му, с когото са близнаци.

Заповедта за отнемането на свидетелството била оспорена и в хода на делото в Административния съд в Пловдив била назначена графологична експертиза, която доказала, че подписът е на брата близнак. При това положение той е трябвало да бъде предупреден да предаде постановлението на родственика си, което не е направено. На това основание принудителната мярка е отменена с решение, което не подлежи на обжалване. 

Шофьорска книжка

