Директорът на летището в Пловдив: Не е имало никакви руски хакерски атаки

В публикация на Ройтерс се твърди, че в администрацията на аерогарата са получени компрометирани имейли

Не е имало руски хакерски атаки в администрацията на летище Пловдив.

Това заяви за "24 часа" изпълнителният директор на аeрогарата Красимир Пешев, след като в публикация на Ройтерс се твърди, че руски хакери са атакували стотици електронни пощи на летища в Европа, включително и на това в Пловдив. По думите на Пешев всички служители имат служебни пощи, но на нито един не са идвали компрометирани имейли, които да са подозрителни.

От ръководството на летище Пловдив заявиха още, че аерогарата отговаря на всички международни стандарти за безопасност и сигурност.

По повод твърденията, че руска намеса е довела до блокиране на сателитната навигация преди посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен у нас миналата година, от летище Пловдив заявиха, че подобна извънредна ситуация не е съществувала. "Аеропортът разполага с тройно обезпечаване на процедурите по кацане", посочи изпълнителният директор. По думите му самолетът на Урсула фон дер Лайен се е приземил нормално, използвайки една от трите налични навигационни системи на летището.