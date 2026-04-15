ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Плановете за доставка на дронове на Украйна...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22670233 www.24chasa.bg

Мъж от Кричим атакува сина си и племенника си с верига, влезли в къщата му

Ваня Драганова

[email protected]

2744
Съдебната палата в Пловдив. Снимка: Архив

Крещял и обиждал въпреки предупрежденията на изпратените на мястото полицаи

Мъж от Кричим ще трябва да плати глоба от 51 евро, след като нападна с верига сина си племенника си. На 11 април т. г. той подал сигнал на телефон 112, че двамата са влезли в дома му, и изпратените на мястото полицаи започнали да ги търсят, за да ги предупредят да не постъпват по този начин. Докато разговаряли с тях, се появил собственикът на дома и започнал да крещи по близките си родственици, обиждал ги, после извадил и веригата, въпреки предупрежденията на униформените.

Наложило се да бъде задържан, а на следващия ден, изправен пред Районния съд в Пловдив, изразил съжаление за постъпката си. Случаят е приключен с минималната санкция по Указа за борба с дребното хулиганство. 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Попитай лидера: Отговаря Бойко Борисов