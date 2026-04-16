ГЕРБ има подготвени експерти, които работят, за да има растеж в страната

Нереалистични обещания за прокарване на метро във втория град не даваме, казва кметът

- Г-н Димитров, предизборната кампания е на финала. Как протече тя в Пловдив и какво хората искат от вас като кмет и местен лидер на ГЕРБ?

- Нашата кампания премина от човек на човек, видяхме се с много хора, отправихме ясни послания. На срещите обяснявам какво сме направили за Пловдив и какво предстои. Обикаляме както кварталите, така и центъра на града. Само ми посочете един проблем и ще ви кажа какво се работи.

- Околовръстното шосе на Пловдив. Преди дни алармирахте, че Агенция "Пътна инфраструктура" е замразила проекта за шест месеца. Какво ще стане с този важен за пловдивчани обект?

- Нека припомня. Има проект за прокарване на обход от Асеновградско шосе до надлез "Скобелева майка" от 2017 г. Цялото трасе е 5 км. Първоначално се е предвиждало пътят да е двулентов. Наложи се препроектиране, за да стане 4-лентов. Проектът беше финансиран от Община Пловдив и дарен на АПИ, която всъщност трябва да изгради този път. Пловдивчани са заинтересувани да го има, защото те ще го ползват и ще ги улесни. След като бях избран за кмет, се срещнах с ръководството на АПИ. Поех личен ангажимент всеки проблем по трасето да бъде отстранен. Съдействах им да бъде създаден линеен график на строителството. Отчуждихме имотите, съдействахме за комуникацията с НКЖИ, тъй като наблизо минава жп линия. Направихме така, че фирмата изпълнител да започне на чисто. И така стана. Тя стартира работа през октомври м.г. с извозване на баластра и инертни материали. Водя се от убеждението, че заедно трябва да движим този проект, макар да не е на общината. А не да си прехвърляме топката един на друг, от това пловдивчани не печелят.

- Какво следва?

- В понеделник очаквам да се видим с директора на АПИ, за да уточним какво можем ние да съдействаме. Но след като теренът е техен, следва незаконните постройки по него те да ги премахнат. Това не означава, че няма да съдействаме. Ако трябва, ще ангажирам дирекцията по незаконно строителство в общината ние да свършим работа. Съдействаме и за прокарване на комуникацията с ЕВН, но не общината гради трафопостове. Ако имат нови препятствия, ще помагаме с всички сили, за да прескочим следващия проблем. Много ще се надявам да имаме ползотворна работа.

- Казвате, че през цялата кампания се виждате лице в лице с хората. Те за какво най-много настояват?

- Всеки има различни искания.

- Какви - по-чист град, редовен градски транспорт?

- И това включително.

- Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ви препоръча непрекъснато да показвате какво сте направили. Ви какво им посочвате?

- Много са обектите, които сме построили. Посочваме разширението на "Голямоконарско шосе", за преустройството на бившето кино "Космос" в културен център, за реконструкцията на "Рогошко шосе", за направата на ул. "Славянска". Не са един, два и три обектите. Нужно ли е да казвам за новия плувен комплекс "Младост", новите стадиони? Пловдив има 20% ръст на туризма. Факт е, че градът има и своите проблеми. Основният е градският транспорт.

- Какво правите, за да стане той редовен?

- От дълго време работим в тази посока. Уверявам ви, че действаме. Виждам и усилията на превозвача. Ако трябва линия по линия ще прегледаме и ще реагираме на всяко оплакване, но ще го подобрим със скъсяване на интервалите на автобусите и увеличаване на вечерните курсове.

- До колко помага на ГЕРБ факта, че лидерът Бойко Борисов е водач на листата ви в Пловдив и на колко мандата може да вземете?

- Досега няколко пъти по време на кампанията Бойко Борисов посещава Пловдив. Преди две седмици дойде на новата детска клиника, а след това видя и строящият се храм в район "Тракия". Преди ден лично посети новия плувен комплекс "Младост". Има какво да покажем, макар и не всичко. Например улица "Цанко Дюстабанов" зоната пред Пловдивския университет. Там са ремонтирани пътната настилка и тротоарите. На мястото на старите дървета са засадени нови и са изградени поливни системи. Тези дни ще е завършен и бул. "Васил Априлов" в района на гарата и ще бъде пуснато до края на седмицата движението по него, след като беше прокаран транспортен пробив под жп линиите. 24 жилищни блока в Пловдив се санират по плана за възстановяване. Ако той не беше спасен , тези сгради нямаше да бъдат обновени. В момента се извършва основен ремонт на Народната библиотека "Иван Вазов" какъвто не е правен от 50 години насам.

- Нямате ли усещането, че въпреки изброените от вас обекти има хора, които не са доволни?

- Възможно е някои да искат по-бързо темпо. Не мисля, че се бавим. А тези, които обещават три моста над Дунава и метро в Пловдив как ви се струва? Да сте чували от нас такива нереалистични обещания? В Пловдив не е имало толкова инвестиции от страна на държавата и от европейските политики от много години. Пълни сме със спечелени проекти и работим на макс.

- А нов мост над Марица кога?

- Нека е ясно. Направеното не може да се скрие. За новия мост над Марица има обществена поръчка за проектиране. Имаме възможност да започнем изграждането и на вътрешния ринг на Пловдив. Всичко това зависи от финансирането на държавата. Ако искаме да се работи нормално, трябва община и държавата да работят в колаборация.

- Като местен лидер на ГЕРБ какви настроения от страна на избирателите доловихте?

- Имам добра комуникация с пловдивчани. ГЕРБ превъзхожда останалите политически сили със своите експерти и подготвени кадри. Тези хора работят, за да има растеж в страната и в Пловдив.

CV

Костадин Димитров е кмет на Пловдив първи мандат и областен лидер на ГЕРБ.

Преди това 12 години без прекъсване беше избиран за кмет на район "Тракия".

Завършил е математика в ПУ "Паисий Хилендарски. Вицепрезидент е на Българската федерация по таекуондо ITF, дългогодишен треньор и спортист.

Семеен, с две дъщери.