Кабинетът ще обсъди Национална програма за превенция на туберкулоза до 2030 г.

СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Национална програма за превенция на туберкулоза за периода 2026 - 2030 г. се очаква да обсъди и приеме правителството на днешното си заседание.

Вносител на предложението е министърът на здравеопазването, а точката е част от дневния ред на днешното правителствено заседание, съобщиха от пресслужбата на кабинета. 

Ранна и бърза диагностика, скрининг сред уязвими групи, навременно лечение, обучения на медици, повишена осведоменост сред населението са част от мерките, които се предвиждат в проекта на Национална програма за превенция на туберкулозата, който беше публикуван за обществено обсъждане.

В дневния ред на заседанието на Министерския съвет са включени общо 18 точки. Предвижда се кабинетът да разгледа и предложение до Народното събрание да ратифицира Споразумението в рамките на Конвенцията на ООН по морско право за опазването и устойчивото използване на морското биологично разнообразие в зоните, разположени извън националните юрисдикции. Министрите ще обсъдят и Проект на решение за приемане на Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база.

На заседанието ще бъде разгледано и предложение за одобряване на доплащане на помощ на кандидатите по "Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в България". 

Очаква се заседанието да започне в 16:00 ч. 

 

