ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Военни и техника от Полша ще преминават през България в следващите дни

Европейски войници. Снимката е илюстративна. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Планирана ротация на личен състав и военна техника на въоръжените сили на Полша, които участват в стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR), ще бъде извършена в периода от днес до 22 април (сряда), съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Военната техника и военнослужещите ще преминат през територията на България, като автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“, пояснява БТА.

От Министерството на отбраната съобщиха през последните дни и за други придвижвания на военнослужещи и военна техника във връзка с учения или приключване на такива.

 

 

Европейски войници. Снимката е илюстративна.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

