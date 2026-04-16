Конституционният съд открива във Велико Търново честванията за 35 г. от приемането на основния ни закон

Конституционният съд на Република България открива поредицата от събития за 35-годишнината от създаването си с тържествено честване на Деня на българската Конституция във Велико Търново. Това съобщиха от пресцентъра на съдебната институция, цитиран от БТА.

Съставът на съда ще посрещне в града официални гости, сред които представители на президентството, на законодателната, изпълнителната и съдебната власти, на адвокатурата и на академичните среди, както и конституционни съдии с изтекъл мандат.

Председателят на Конституционния съд Павлина Панова ще открие тържественото честване с приветствие в музея „Възраждане и Учредително събрание“, където на 16 април 1879 г. е приета Търновската конституция. Програмата ще продължи с приветствия от президента Илияна Йотова, председателя на Народното събрание Рая Назарян и служебния министър-председател Андрей Гюров.

Приветствени слова ще отправят още кметът на Велико Търново Даниел Панов, председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова, съдия Марио Димитров - от името на Върховния административен съд (ВАС), като председател на Трето отделение на съда. Присъстващите ще приветстват още председателят на Висшия адвокатски съвет адв. Стефан Марчев, омбудсманът Велислава Делчева и председателят на Съюза на юристите в България Владислав Славов.

Първото от трите събития през 2026 г., с които Конституционният съд ще отбележи 35-годишнината от създаването си, е посветено на историята на Конституцията. В рамките на форума доклад на тема „Конституционализъм и Конституционен съд“ ще представи проф. д.н. Милко Палангурски от Института за исторически изследвания – БАН. Бившият министър на правосъдието, депутат от VII Велико народно събрание и съдия от Първи състав на Конституционния съд на Република България проф. д-р Пенчо Пенев ще изнесе доклад на тема „Спомен за началото“. Доклад на тема „Конституцията между дължимото и реалното“ ще представи конституционният съдия Янаки Стоилов, който е бил секретар на Конституционната комисия в VII Велико народно събрание.

Като поздрав за гостите, детска вокална група „Пеещи камбанки“, с художествен ръководител почетният гражданин на Велико Търново Владимир Габров, ще изпълни акапелно химните на Република България и на Европейския съюз.

Официалните събития, на които през годината домакин ще бъде Конституционният съд, ще продължат с международна академична конференция в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 20 май, се посочва на официалния сайт на съдебната институция. Най-големият и заключителен международен форум ще се проведе на 15 октомври в София, където в дискусиите ще се включат официални гости, сред които и делегации на конституционни юрисдикции от различни държави.