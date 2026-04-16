Историята на Николай Попов е история на баща, който превърна най-тежката лична болка в сила и мисия. След загубата на своята дъщеря Сияна той отказа да приеме тишината, бездействието и съмнителното правосъдие. Вместо това избра да се изправи – първо за нея, а после и за всички, които нямат сили да се борят сами.

Така се роди „Сияние" – общност от хора, които споделяме не само съчувствие, но и професионален опит, решителност и воля да променим средата, в която живеем. Днес до Николай застават и други родители, преживели същата несправедливост. Хора, които години наред са чакали отговори, надежда и промяна и които най-сетне виждат, че не са сами. Тяхната сила, техният опит и тяхната смелост превърнаха „Сияние" в движение, което носи не просто болка, а посока и надежда.

Нашата кауза докосва хиляди семейства. Ние настояваме за навременно, справедливо и последователно правосъдие, което поставя в центъра жертвите, а не извършителите. Искаме да създадем система, в която безопасността, човешките права и отговорността на институциите са постоянен приоритет там, където се взимат решенията за всички нас – в парламента на Република България.

Ето седемте стълба, на които се опира платформата на "Сияние":

1. Върховенство на правото - бърз, ефективен и справедлив процес

Коалиция „СИЯНИЕ" поставя в центъра на своята политика разбирането, че законът трябва да защитава жертвите, а не извършителите. Премахване на фигурата на главния прокурор, нов ВСС с граждански назначения, специализирани съдебни състави за тежки ПТП и специален закон за вещите лица, защото бързината на правосъдието е въпрос не само на ефективност, а на справедливост.

2. Безопасни пътища и реална отговорност

Пътната безопасност е въпрос на живот, държавност и справедливост. Проблемът не е само в поведението на отделни водачи, а в натрупани системни дефицити като некачествено строителство, слаб контрол и липса на стратегия. „СИЯНИЕ" предлага независим контролен орган, национален фонд за пътна безопасност и постоянен мониторинг с публични доклади, приемани от Народното събрание.

3. Радикална реформа на неработещи институции

Когато няма ясно лице на отговорността и контролът е само вътрешен и формален, системата обслужва себе си, а не обществото. „СИЯНИЕ" предлага реформа чрез принципа „еднократно обслужване на едно гише", замяна на "мълчаливия отказ" с "мълчаливо съгласие", персонална отговорност на длъжностните лица и пълна дигитализация на административните процеси.

4. Безкомпромисна борба с корупцията

Корупцията не е абстрактен проблем. Тя е пряка причина за загуба на живот, некачествени услуги и несправедливост. „СИЯНИЕ" предлага тотална прозрачност на властите, реална защита на подателите на сигнали, граждански контрол върху обществените поръчки и реални присъди за корумпирани политици и служители.

5. Граждански контрол и обществена отговорност

„СИЯНИЕ" предлага не символично, а реално участие на гражданите в процесите на вземане на решения. Граждански съвети към ключови институции, единни дигитални платформи с данни за изразходвани публични средства и механизми за проследяване на резултатите. Така управлението се отваря към обществото и се изгражда култура на споделена отговорност.

6. Качествено здравеопазване на европейско ниво за всеки

Достъпът до бърза и качествена медицинска помощ не е привилегия, а право. „СИЯНИЕ" предлага специален закон за спешната помощ, изграждане на мрежа от медицински хеликоптери, детска болница с онкологично отделение, пределни цени на лекарствата и спиране на източването на НЗОК чрез електронна здравна карта.

7. Съвременно образование и младежки политики

Образованието трябва да подготвя млади хора за реалния живот, а не да възпроизвежда остарели модели. „СИЯНИЕ" предлага модернизиране на учебните програми съобразно нуждите на пазара на труда, задължителни часове по пътна безопасност от ранна възраст, превенция на агресията и гарантиран достъп до спорт и младежки програми.