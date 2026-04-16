55 са потушените пожари в страната за последните 24 часа

През последното денонощие звената на противопожарните служби в страната са реагирали на 76 сигнала за произшествия, като са ликвидирали 55 пожара, съобщава на сайта си Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР. С преки материални щети са възникнали осем пожара, от които три в жилищни сгради, един в промишлена сграда, три в транспортни средства и един друг. Без нанесени материални щети са възникнали 47 пожара - девет в сухи треви, горска постеля и храсти; 27 в отпадъци; два в готварски уреди и комини и девет други, изброява БТА.

Извършени са 18 спасителни дейности и помощни операции - три при катастрофи в транспортни средства и 15 за оказване на техническа помощ. При пожарите няма загинали и пострадали. Подадени са три лъжливи повиквания.