Здравното министерство ще посочи болниците, купували лекарства на завишени цени

Министерството на здравеопазването ще обяви кои болници са купували лекарства на завишени цени, както и кои са медикаментите. На сайта на МЗ ще бъде публикуван конкретен списък - кои болници са правили такива поръчки, за какви точно лекарства и колко са платили за тях. Това увери зам.министърът на здравеопазването Владимир Афенлиев пред Нова тв.

Във вторник на съвместен брифинг Здравната каса и министерството обявиха схема, ясна от журналистически разследвания - има лекарства извън позитивния списък, които се поръчват от болниците за конкретни пациенти. Беше даден конкретен пример: лекарство Х е купено от болница А за 46 хил. лева, от болница Б - за 150 хил. лв., а от болница В - за 424,70 лв. Става въпрос за един и същи медикамент. Тогава обясниха, че се проверяват седем държавни болници - четири в София и три в страната. Само те са се занимавали с такъв тип дейност.

Днес Афенлиев обясни, че това са два вида медикаменти - без ценово регистриране в България и такива с регистрация в Европейския съюз, но не и у нас. Така за тях няма ясни правила колко би трябвало да струват. Болниците обаче няма как да проверят каква е реалната себестойност на лекарствата и за колко се продават в ЕС. През 2018 г. е направен някакъв опит за регулация, така че когато лекарството го няма на пазара, комисия от трима лекари решава за конкретен пациент в конкретната болница.

Лекарствата са за пациенти с изключително тежки заболявания. Те се плащат от здравната каса, в която пристигат пък от бюджета на Министерството на здравеопазването. Сега е назначен одит от МЗ.

"Нашата цел е общественият ресурс, похарчен така, да се оптимизира, така че повече хора да получат лечение. Така например с тези средства вместо двама души ще може да се излекуват петима", обясни зам.министърът. Той самият знае от 2-3 години за този проблем, който досега е работил в НЗОК.

"Едно от решенията, които ние предлагаме, са промени в две от наредбите, които регламентират тези покупки. Другото е надграждане на електронната система, така че такава покупка в реално време да се отрази в НЗОК и министерството и, ако се засече такава разлика в цената, ще последват въпроси и може би няма да се платят", посочи Афенлиев.