19 души са пострадали в катастрофи през последното денонощие

През последното денонощие в 16 пътнотранспортни произшествия в страната са пострадали 19 души, съобщи на сайта си МВР. При пътните инциденти няма загинали. В София са регистрирани 29 леки пътни инцидента и четири тежки катастрофи с четирима ранени, уточнява БТА.

От началото на месеца живота си в катастрофи са изгубили 16 души, а от началото на годината 105 души. При сравнение с реалните данни за загиналите (93) през същия период на 2025 г., се отчитат 12 повече загинали участници в движението през 2026 г.

От началото на месеца в 201 катастрофи са пострадали 255 души, а от началото на годината регистрираните тежки катастрофи са 1442 с 1801 пострадали.