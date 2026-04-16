"Маркет Линкс": Парламент с 5 партии, "Прогресивна България" със 109 депутати

Очертава се висока избирателна активност с 54% и парламент с 5 партии. Все повече хора биха подкрепили проекта на Румен Радев, като към момента той събира 30,8%. Това е с над 12% повече от втория ГЕРБ. Това показва национално проучване на социологическата агенция „Маркет Линкс" и bTV.

Според данните "Прогресивна България" би получила 30,8%. ГЕРБ - 18%, ПП-ДБ пък 11,2%. ДПС - 6,5%. "Възраждане" - 4,2%, "Величие" - 3,1%, а "Сияние" - 2,3%. По 2% събират МЕЧ и БСП.

Ето какво сочи прогнозата на „Маркет ЛИНКС" при разпределението на 15-те процента колебаещи се за кого ще гласуват: 38% за формацията на Радев, 19,8% за ГЕРБ, 13,1% за ПП-ДБ, а за ДПС-7,5%.

Прогнозата за мандатите е:

109 за "Прогресивна България"

57 за ГЕРБ

37 за ПП-ДБ

21 за ДПС

16 за "Възраждане"

"Прогресивна България" би могла да върви към правителството на малцинството, но може за има и сериозно мнозинство, ако се формира коалиция", каза Добромир Живков.

При ниска избирателна активност има много малка вероятност някоя от останалите партии да прескочи четирипроцентната бариера.

Националното проучване е финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС". Проведено е сред 1003 лица над 18 г. в страната в периода 7-14 април 2026 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.