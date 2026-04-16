Главният прокурор не трябва да съществува като фигура в българската съдебна система. Това заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов, който потвърди намерението на политическата организация за радикална реформа в модела на правосъдие и прехвърляне на правомощията към министъра на правосъдието.

Според него сегашната структура не осигурява реален контрол и отговорност, а създава условия за безконтролност и институционален дисбаланс. „Не може да има ефективна съдебна система, когато ключова фигура е практически недосегаема. Този модел трябва да бъде променен из основи“, подчерта той.

Костадинов посочи, че функциите, които в момента се изпълняват от главния прокурор, могат да бъдат поети от изпълнителната власт чрез министъра на правосъдието или друг ясно отговорен орган, който да носи пряка политическа и обществена отговорност. По думите му това би довело до по-голяма отчетност и контрол върху работата на прокуратурата, вместо сегашния модел, при който отговорността е разпиляна и трудно проследима.

Костадинов постави съдебната реформа в по-широкия контекст на състоянието на държавата, като заяви, че проблемите в правосъдието са част от по-дълбока системна криза.

България вече не взема сама решенията за своето бъдеще, а плаща цената на чужда политика – икономическа, военна и геополитическа. Това заяви той, като очерта цялостна визия за рязка промяна на курса – от еврозоната и външната политика до изборния процес и държавните финанси.

„България не е независима държава. Ние не определяме сами нито икономиката си, нито външната си политика, нито дори цените, които плащаме всеки ден. Решенията се вземат извън страната, а последствията остават тук“, подчерта председателят на „Възраждане“.

По думите му следващият парламент трябва да започне с три незабавни и категорични действия – обявяване на влизането в еврозоната за нищожно, провеждане на референдум за излизане от НАТО и пълно вдигане на санкциите срещу Русия. Костадинов отбеляза, че именно тези три решения са ключът към стабилизиране на икономиката и връщане на контрола върху държавата.

Той заяви, че България е била вкарана в еврозоната чрез манипулирани икономически показатели, което поставя под съмнение цялата финансова рамка на страната. В същото време санкционната политика директно удря българските граждани чрез високите цени на горивата и стоките.

„Ако България възстанови прагматичните си икономически отношения и започне да купува по-евтин петрол, цените на горивата могат да паднат с до 40%. Това означава по-евтин транспорт, по-евтина храна и по-евтини услуги. Това означава реално облекчение за хората“, заяви той.

Външната политика, според председателя на „Възраждане“, е другият критичен провал на държавата. Той предупреди, че с участието си в чужди конфликти и с предоставянето на инфраструктура за военни цели България се превръща в потенциална мишена, особено на фона на ескалацията в Близкия изток.

„Не можеш да говориш за мир и дипломация, докато едновременно участваш в действия, които те правят страна в конфликта. България трябва да излезе от ролята на изпълнител и да започне да защитава собствената си сигурност“, посочи Костадинов.

По отношение на войната в Украйна той беше категоричен, че България не трябва да поема ангажименти, които не носят директна полза за българските граждани. Страната ни трябва да води балансирана и прагматична политика, а не да се включва в геополитически конфликти, които излизат извън нейния интерес.

Костадинов постави под съмнение и част от внушенията, идващи от европейските институции, като даде пример с изборите в Унгария. По думите му те показват разминаване между реалните процеси и политическите оценки, които се налагат в рамките на Европейския съюз.

Той засегна и темата за Република Северна Македония, като подчерта, че въпреки формалните съюзнически отношения България не успява да защити правата на българите там, което е показателно за слабата позиция на страната в международен план.

Вътрешнополитически Костадинов постави акцент върху честността на изборите и финансирането на партиите. Той заяви, че очаква изборите да бъдат свободни, но изрази съмнение, че ще бъдат напълно честни без пълна прозрачност на средствата, които се използват в кампаниите.

„Не може да виждаме кампании за милиони, а да не знаем кой ги финансира. Това подкопава доверието в цялата политическа система. Ако няма какво да криеш – казваш откъде идват парите и колко харчиш“, заяви той, като подчерта, че „Възраждане“ вече е обявила своите разходи, които към момента са около 900 хиляди лева.

Особено остър беше коментарът му по отношение на държавните финанси. Костадинов заяви, че България е увеличила дълга си с десетки милиарди левове, включително близо 20 милиарда, които са свързани с процеса по влизане в еврозоната. Той подчерта, че за една година държавния дълг е нараснал с около 30%.

„Не можеш да говориш за стабилна държава, когато трупаш дългове с такава скорост, когато не контролираш валутата си и когато икономическите решения се вземат извън страната. Връщането на българския лев е въпрос не само на икономика, а на държавност“, заяви той.

В заключение Костадинов подчерта, че България трябва да направи ясен избор – дали да остане в позицията на зависима държава или да поеме по пътя на суверенна политика.

„Държава без контрол върху валутата си, без самостоятелна външна политика и без прозрачност във вътрешното управление не е истински независима държава. Време е България да си върне контрола“, заяви той.