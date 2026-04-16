Коалиция „Сияние“, водена от Николай Попов, е нова политическа формация за изборите през 2026 г. Тя залага на гражданска енергия за справедливост и законови промени.

Ето кои са хората начело на листите на "Сияние":

Николай Попов

МИР 23 – София (град) / МИР 25 – София (град)

Николай Попов е основател на гражданско движение „Сияние", след като губи в катастрофа единственото си дете - 12-годишната Сияна. В нейна памет той открива и галерия, в която са изложени нейните рисунки и творения като спомен за таланта и добротата й. Николай Попов е завършил икономика със специализация икономическа социология и Зелена икономика и бизнес модели в УННС. Владее английски и руски език. Предприемач, заемал ръководни позиция в частния и публичен сектор. Организатор на различни събития в сферата на пътната безопасност, насочени към обучения по безопасно шофиране. Активен защитник на животните. Организатор и дарител на благотворителни инициативи за лечение и рехабилитация на деца с двигателни увреждания и тежки заболявания.

Димитър Данчев

МИР 01 – Благоевград

Димитър Данчев е на 38 години, семеен, баща на син. Има 15-годишен професионален опит в администрацията, включително и ръководната длъжност. По професия е ландшафтен архитект и докторант в Лесотехническия университет по икономика и управление. Споделя виждането, че управленските решения трябва да бъдат преди всичко отговорност към хората и към средата, в която живеем. Вярва, че бъдещето на обществото ни зависи от това каква среда създаваме днес, а именно по-здравословна, по-добра и по-устойчива среда за живот, работа и развитие. Личната му кауза не само като професионалист, но и като родител, е към децата и тяхното здраве, сигурност и перспективи.

Илиан Точев

МИР 02 – Бургас / МИР 05 – Видин

Юрист, доктор по международно право. Квалификация по международни икономически отношения. Завършена специализация по публична администрация в престижния университет „Джордж Вашингтон", Вашингтон, САЩ. Заемал е редица управленски длъжности в публичния и частен сектор. Автор е на книги със специализирана тематика и споделя виждането, че в парламента трябва да се върне диалогът с аргументи като израз на уважение към обществото и институцията.

Симеон Трулев

МИР 03 – Варна

Симеон Трулев е съпредседател на ПП „Волт" и активен гражданин, ангажиран с каузите за справедливост и обществен интерес. Той е сред българите, които последователно изразяват своята гражданска позиция чрез участие в обществени протести. Пътната безопасност е лична кауза за него. Подавал е сигнали срещу нарушители на пътя, които остават без реакция от институциите, а впоследствие един от тези случаи води до загуба на човешки живот. Този опит затвърждава убеждението му, че са необходими работещи институции, реална отговорност и нулева толерантност към нарушенията на пътя.

Цветозар Захариев

МИР 04 – Велико Търново / МИР 27 – Стара Загора

Цветозар Захариев е на 42 години. Професионалният му опит е в сферата на енергетиката и управлението на отпадъци - оползотворяването им чрез съвременни технологии. Работил е в редица международни компании. Член е на Експертния съвет на Българска асоциация в атомната индустрия. Образованието му включва бакалавърска степен по История в СУ „Св. Св. Климент Охридски" през 2006 г., завършвайки в Summa cum laude на университета. Има и магистърска степен по Счетоводство и контрол от УНСС. По думите му, историята му е дала уважението към миналото, а енергетиката - поглед към бъдещето. Вярва, че политиката е еманация на умението да работиш в полза на икономиката, държавата и най-вече на обществото.

Христина Тодорова

МИР 06 – Враца

Христина Тодорова е на 33 години и е магистър по „Еко икономика" от Университет за национално и световно стопанство. Завършила е магистърската програма по политически науки към Софийския университет. Владее английски и немски език. Има над 10 години професионален опит в сферата на социологическите и маркетинговите проучвания. Съпредседател на ПП „Волт". Активно изразява своята гражданска позиция чрез участие в масови протести срещу управляващите, както и в инициативи, насочени към реформи в съдебната система. Участва в кампанията „Не карай пил" и подкрепя инициативата за въвеждане на обучение по безопасност на движението като учебен предмет в училище. Обича динамиката и предизвикателствата. В свободното си време практикува екстремните спортове, които я учат да бъде смела и да преценява риска. За нея движението и смелостта да излизаш извън зоната си на комфорт са начин на мислене, който пренася и в работата си.

Нинелла Върбанова

МИР 07 – Габрово / МИР 15 – Плевен

Нинелла Върбанова е на 49 години, майка на 18-годишна дъщеря и 11-годишен син. Завършила е УНСС, специалност Международни икономически отношения. Работила е в международни телекомуникационни и IT компании. От години се занимава на доброволни начала с темата пътна безопасност. Усилията й получават признание с наградата „Достойните българи" на вестник "24 часа", в качеството й на съпредседател на най-голямото сдружение на граждани, посветили ежедневието си на битката за по-малко жертви на пътя. Активен шофьор от 31 години, сестра и братовчедка на убити от дрогиран шофьор.

Нели Петрова

МИР 08 – Добрич

Нели Петрова е председател на сдружение "Карай умно, искам живот". Майка е на загиналата на пешеходна пътека във Варна -Лора. Била е народен представител от гражданска квота. Общественик в каузата за безопасни пътища и работеща съдебна система. През годините, Нели Петрова организира множество инициативи и събития за популяризиране на проблема с пътния травматизъм, неговите последици и възможностите за превенция.

Фатиме Шиндева

МИР 09 – Кърджали

Фатме Шиндева е на 24 години и е най-младият представител на коалиция „Сияние", но вече практикува една от най-отговорните и ценни професии, която приема и за призвание – начален учител. Завършила е обща педагогика в Софийския университет „Св. Климент Охридски". На първо място за нея е благополучието на учениците й, затова и наред със знанията, които предава, приема за кауза в учебната програма да се застъпят повече часове, насочени към възпитаването на полезни навици. В тази връзка тя е посланикът на „Сияние" за изучаване на основните правила за безопасност по пътищата още от началния курс.

Евгени Точев

МИР 10 – Кюстендил

Евгени Точев е роден през 1986 година и е завършил ПМГ „Проф. Емануил Иванов" в Кюстендил. Работи в IT сферата, като в същото време отделя време и за множество проекти в сферата на културата. Той е съорганизатор на най-големия фест по илюзионно изкуство в Източна Европа. Вярва, че изкуството е не само забавление, но и сфера, която възпитава ценности като уважение и гражданската активност.

Даниела Колева Димитрова

МИР 11 – Ловеч

Даниела Колева има над 20 години професионален опит в областта на международните отношения, дипломацията и публичните комуникации, но най-важната роля, която поставя на първо място е майка. Тя има три деца и е жена, която знае какво означава да се тревожиш, да пазиш и да се бориш за децата си. Работила е като журналист и телевизионен водещ. Била е аташе по културата и печата в Посолството на Република България в Рим, Италия, както и Пресаташе в Европейския парламент в Брюксел и Страсбург. С нейно активно участие са реализирани инициативи, които оставят следа отвъд границите на България. Сред тях са поставяне на Паметник на Капитан Петко Войвода в Рим, паметна плоча на Константин Величков във Флоренция - дела, които пазят паметта и свързват България със света. Личната й кауза е борбата срещу домашното насилие. Вярва, че хората не бива да живеят в тишина, в болка и тормоз и това е личен проблем, но решението е отговорност на обществото ни и най-вече на граждански активните хора.

Христо Узунов

МИР 12 – Монтана / МИР 21 – Сливен

Доц. д-р инж. Христо Василев Узунов е роден 1968 г. в с. Славейно. След отбиване на редовната военна служба (1987–1989 г.) продължава обучението си в Техническия университет – София, Инженерно-педагогически факултет – Сливен, където се дипломира като машинен инженер. През 2012 г. защитава дисертационен труд на тема „Моделиране на динамиката на ПТП с автомобили и диагностика на първопричините с цел предотвратяване на застрахователни измами" в Техническия университет – София, Инженерно-педагогически факултет – Сливен и придобива образователната и научна степен „доктор". Академичната му кариера започва същата година като асистент в ТУ – София, ИПФ – Сливен, а от 2014 г. заема длъжността главен асистент. През 2017 г., след успешно проведен конкурс, е избран за доцент и понастоящем работи в катедра „Механика, машиностроене и топлотехника".Научноизследователската и преподавателската му дейност е насочена към разработване и прилагане на методи за моделиране на електромеханични системи, механоматематично моделиране и компютърна симулация на движението на моторни превозни средства, както и към експертен анализ и изследване на пътнотранспортни произшествия, включително изследвания върху динамиката и устойчивостта на превозните средства и процесите при удар между автомобили и при взаимодействие автомобил–пешеходец. Автор и съавтор е на 88 научни публикации, като част от тях са индексирани в световната база данни Scopus и Web of Science. Участва в научноизследователски проекти, като в рамките на преподавателската си дейност води курсове, свързани с динамиката на автотранспортната техника, техническия експертен анализ и организацията и безопасността на движението по пътищата, както и специализирани дисциплини в областта на анализа на пътнотранспортни произшествия. Член е на Съюза на учените в България. В своята академична дейност е заемал и ръководна позиция като ръководител на катедра „Механика, машиностроене и топлотехника" в Техническия университет – София, Инженерно-педагогически факултет – Сливен. Освен безспорния си професионален капацитет, доц. Узунов показа изключителна почтеност и устояване на натиск за изготвяне на невярна експертиза. Женен е и има две деца.

Пеню Пенев

МИР 13 – Пазарджик

Пеню Витанов Пенев е дългогодишен експерт в областта на публичната администрация, регионалната политика и местното самоуправление с богат професионален опит, натрупан както в държавни институции, така и в частния сектор. Бил е общински съветник в Столичния общински съвет (2021–2023), където е участвал активно в комисии по бюджет, икономика и връзки с гражданското общество. Преди това е бил старши експертен сътрудник в Народното събрание и консултант по регионална политика. В частния сектор е бил управител на търговски дружества и председател на управителен съвет на неправителствена организация. Кариерата му започва в сферата на журналистиката и издателската дейност, където заема ръководни позиции и придобива опит в комуникациите, маркетинга и организационното управление. Завършил е Софийския университет „Св. Климент Охридски" със степен магистър по турска филология с втора специалност български език и литература.

Веселин Димитров

МИР 14 – Перник

Веселин Димитров е роден в Перник. Завърши е УНСС, специалност „Социално и застрахователно дело". Вече повече от 25 години работи в тази област.

Мартин Иванов

МИР 16 – Пловдив-град

Мартин Иванов е професионален волейболист, либеро и дългогодишен състезател в националния отбор на България. В момента е част от отбора на пловдивския "Локомотив Авиа". В своята спортна кариера е носител на Купата и Суперкупата на България, вицешампион на страната и многократен носител на индивидуални отличия. Израснал със спорта, той следва принципите на дисциплината, честната игра и отборния дух, които пренася и в обществената си дейност. Паралелно със спортната си кариера учи специалност „Подемно-транспортни, пътни и строителни машини" във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков". Активен и ангажиран гражданин, Мартин участва в протестите срещу правителството, отстоявайки каузите за прозрачност, справедливост и съдебна реформа. Лично преживява загуба във „войната по пътищата", което допълнително мотивира обществената му позиция. Вярва, че младите хора трябва да бъдат активни участници в обществените процеси и да работят за реална промяна чрез личен пример, отговорност и действия.

Атанаска Бакалова

МИР 17 – Пловдив-област

Атанаска Бакалова е една от многото борбени майки, които не се отказват да търсят справедливост за детето си. Тя е майка на убития Митко от Цалапица – едно от поредните дела в държавата ни, в което са направени много пропуски на разследващите и немалко грешки. Вече близо 3 години Атанаска е посветила времето си да покаже недъзите на разследващите органи и на правосъдната ни система и как пропуските в институциите могат да струват човешки живот. Атанаска е на 46 години, работела е през годините в различни сфери.

Владимир Кулев

МИР 18 – Разград / МИР 19 – Русе

Владимир Кулев е на 47 години, женен е и има две деца. Роден е и живее в гр. Русе. Има висше икономическо образование, владее свободно английски и руски език. Кулев има повече от 20 години опит като инструктор по безопасно и динамично шофиране, продуктов трейнър на автомобилна тематика, водещ на телевизионни предавания и редактор. Създава собствена компания, която обучава служители на международни корпорации на безопасно шофиране. Работи с представителствата на повече от 100 международни компании в България, а екипът му обучава служителите им на тънкостите на безопасното шофиране на терен. От създаването през 2006 г. повече от 15 хил. души са преминали подобен тип обучения. Компанията му е член на Европейската харта за пътна безопасност вече 20 години. Води обучения по целия свят на всички световно известни автомобилни писти от "Формула 1" и работи на всички специализирани полигони за безопасно шофиране, симулиращи реални пътни условия в Европа.

Ивелин Томов

МИР 20 – Силистра

Ивелин Томов е счетоводител с близо 10 години опит в сферата на счетоводството и финансите, включително почти 5 години като главен счетоводител. Притежава бакалавърска степен по „Финанси, счетоводство и контрол" и магистърска степен по „Счетоводство" от УНСС. Има опит в управлението на счетоводни процеси, финансовото планиране и бюджетиране, изготвянето на финансови отчети и данъчното планиране. Отличава се с аналитично мислене, добра организация и умения за работа в динамична среда и управление на екипи. Каузата му е повече гражданска намеса в решенията, които институциите взимат за живота ни.

Диана Дойчева – Томова

МИР 22 – Смолян / МИР 30 – Шумен

Адвокат Диана Дойчева - Томова завършва средно специално образование в Националната търговско банкова гимназия в гр. София с квалификация митническа и данъчна администрация и право в Софийски университет „Св. Климент Охридски, като притежава над десетгодишен опит в сферата на делата, свързани с тежки пътнотранспортни произшествия, семейни и търговски дела. Като майка на две деца и леля на три, е особено чувствителна към произшествията, в които загиват най- младите и най- ценни членове на нашето общество, а именно децата. Приема своята професия като дълг- морален и обществен, целящ защита и подкрепа на близките на починалите и пострадали в ПТП. Целенасочената й ориентираност е свързана с постигане на справедлив и прозрачен съдебен процес, налагане на строги наказания на виновните водачи, изготвянето на обективни и всестранни съдебни експертизи, както и независима съдебна система.

Мартин Каркелев

МИР 24 – София (град)

Мартин Каркелев, на 25 години, магистър от университета в Маастрихт, специалност „Eвропейски науки" със специализация „Международни отношения". Бакалавър от Софийския университет, специалност политология със специализация национална и международна сигурност. От началото на 2025 година е младши експерт в Дипломатическия институт към министерство на външните работи. От 2023 година е тийм мениджър на няколко младежки формации на Националния отбор по волейбол на България, както и на женския представителен отбор. През 2024 година става Европейски шампион като част от щаба на отбор жени под 18 години. През 2023 година е вицешампион на Европейското първенство за мъже под 17 години.

Людмил Лазаров

МИР 26 – София-област / МИР 29 – Хасково

Икономист с богат опит в стопанското управление. Заемал е редица ръководни длъжности в публичния сектор, както и в банковия и застрахователния. Сертифициран вътрешен одитор. Работил е за развитието на кооперативното движение. Семеен. Споделя каузата за справедливо и адекватно по време правосъдие.

Пиер Лалев

МИР 28 – Търговище

Пиер Лалев е водач на листата на коалиция „Сияние" в 28 МИР – Търговище за предсрочните парламентарни избори на 19 април, според решение на Районната избирателна комисия в Търговище. Завършил е Университета за национално и световно стопанство в София, специалност „Публична администрация". Професионалният му опит е в сферата на земеделието, като и в момента заема ръководна позиция в частния сектор.

Златица Радева

МИР 31 – Ямбол

И по професия, и по призвание Златица Радева е от хората, които се посвещават на грижата за другите. Завършва средното си образование в езиковата гимназия в Сливен, а висшето „Стопанско управление" – в ЮЗУ „Неофит Рилски". Има магистратури в Медицински университет в Пловдив и в ПУ „Паисий Хилендарски" в сферата на здравния мениджмънт и приложната психология. През годините е заемала редица експертни длъжности в лечебни заведения и частни здравни центрове. Каузата й в кампанията е осигуряването на по-добри здравни грижи за хората от всички поколения.