Ръст на делата за наркотици през февруари

Димитър Бербатов: Планът за данъчните облекчения може да работи само ако има сериозен контрол

Димитър Бербатов Кадър: БНТ

"Идеята е самият бизнес по желание при добри условия да подкрепя спорта. Всички искаме нашите деца да спортуват и затова това предложение е на различни нива. Планът за данъчните облекчения обаче може да работи само ако има сериозен контрол на средствата", това каза пред БНТ футболната звезда Димитър Бербатов, който сега е съветник на служебния премиер Андрей Гюров.

"В момента трупам опит, виждам как системата работи - бюрокрацията, протоколите, които трябва да се спазват. Основното нещо, което си бях заложил, приключи вчера. Направих си презентацията пред клубовете и федерациите. Надявам се следващият министър на спорта да види какво е свършено", каза той. 

Той каза, че е свършил работата, с която се е ангажирал. 

