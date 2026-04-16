Росица Матева: Навсякъде ще има паравани за гласуване в неделя

На изборите в неделя ще гласуваме по същия начин - с машини и с хартиена бюлетина. Общо 24 са квадратчетата за партии, а 25-ото е за "Не подкрепям никого". Само в Смолян 25 е за независим кандидат. Това каза говорителят на ЦИК Росица Матева пред bTV.

Много е важно хората, които са избрали да гласуват с хартиена бюлетина, първо да отбележат номера на партията, а после преференцията, припомни тя.

За първи път от 2005 г. ще има тактилни шаблони в пет района - в София, Благоевград и Пловдив, каза още тя.

Показа и как се гласува с машина.

Параваните са въведени от 2022 г. и полагаме усилия да има такива във всички избирателни комисии. До момента имаше в 60 общини. Сега ще има навсякъде. Те ще се поставят на маса или чин. Няма да има тъмни стаи и пердета. Така ще се вижда, ако вади от някъде бюлетини, каза тя.