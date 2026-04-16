Самоубилият се в Ситово съблякъл жена си, залял я със спирт и й запалил главата

"Како, бързо ела, горя, изгорях". С тези думи се е обърнала към сестра си жената от силистренското село Ситово, подпалена от мъжа си преди дни. Двамата живеели на семейни начела, а тя била жертва на системен тормоз. В този ден той я залял със запалителна течност, след което се самоубил.

Жената попитала по телефона си къде е пострадалата жена, тя отговорила, че е в общежитието, където живеела с насилника си. Тя пък звъннала на племенника си, който се качил и разбил вратата. Намерили жената гола от кръста нагоре и изгоряла от гърдите нагоре. Говорът ѝ се е разбирал. Казала, че мъжът я е залял със спирт. Тормозил я е системно от 5-6 месеца насам, разказа сестрата пред Нова тв.

"Той не я оставяше на мира, притесняваше я постоянно. Имаше период през декември, когато цял месец не поддържаше връзка с него, но от януари той не спря да я притеснява по телефона. Знаех, че я тормози, тя ми го казваше", разказа дъщерята на пострадалата Галя Стоянова.

Пострадалата се лекува в болница "Медика" в Русе и има нужда от много кръводарители. Състоянието ѝ е критично и с опасност от живота. За днес трябват двама души, нататък предстоят още операции с кръвозагуба, затова ще трябва още помощ.

Желаещите да дарят, могат да го направят в Русе, Разград, Велико Търнaво, Ловеч и Плевен за Стефка Теменужкова Колева в реанимацията на УМБАЛ "Медика". Тя е с кръвна група 0+, но се приемат всякакви кръвно групи.