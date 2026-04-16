Йотова: Маргрет Николова завинаги ще остане сред най-светлите символи на родната музикална култура

Президентът Йотова изказва съболезнования на семейството и близките на една от най-ярките личности в историята на българската популярна музика

С впечатляващия си репертоар Маргрет Николова утвърди своето място сред най-обичаните артисти на българската естрада. Нейният топъл, проникновен и неподражаем глас се превърна в част от духовната памет на нацията. Това заявява държавният глава Илияна Йотова в съболезнователно писмо до семейството и близките на една от най-ярките личности в историята на българската популярна музика, чието поклонение е днес.

„Днес се прощаваме с голям творец, но и изразяваме признателност за богатото наследство, което ни завещава", заявява президентът.

Илияна Йотова подчертава, че талантът, всеотдайността и любовта към изкуството, изградили творческия път на Маргрет Николова, вдъхновява поколения. Държавният глава откроява и заслужените престижни награди, с които естрадната певица е отличена. Сред тях е и голямата награда от първото издание на „Златния Орфей".

В съболезнователното си писмо президентът Илияна Йотова посочва, че Маргрет Николова завинаги ще остане сред най-светлите символи на родната музикална култура.