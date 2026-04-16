В Девин се проведе 10-тото Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения „Аз мога – тук и сега“

Какво е общото между Шекспир, Сервантес, Гьоте и Юго? Може и да звучи странно, но отговорът е Девин. Красивият родопски град беше домакин за пореден път на национално състезание по английски, испански, немски и френски за деца в гимназиалната възраст от цялата страна. И по точно – 458 участници от 57 училища, от 37 населени места.

И така между 20 до 22 март те тестваха своите познания чрез поредица от тестове и есета, целящи да покажат техните лексикални, граматически, но и креативни умения. А жури, съставено от експерти по съответния език и американски учители — част от престижната образователна програма „Фулбрайт“ за обмен между България и САЩ, имаше нелеката задача да ги оцени и излъчи 10-имата най-добри във всяка възрастова група. Финалното изпитание пред учениците с топ оценки беше интервю, разделено на четири теми, което определи и големите победители.

Но трите дни в Девин не бяха само изпити и проверки. Цялото събитие беше изпълнено с много музика, танци, лов на съкровища и Следобед на таланта, в който се проявиха уникални артистични умения.

Освен това бяха проведени и срещи с учителите, както и запознаване с журито. Там учениците задаваха своите въпроси, свързани не само с образование, но и с разнообразни теми относно бъдещите им планове.

И всичко това завърши по грандиозен начин с много музика и награди, и обещания за виждане отново след една година.

Състезанието по чужди езици, речеви и комуникативни умения „Аз мога – тук и сега“ е само част от поредицата подобни събития в Девин, включващи и надпревари по IT, български език и литература, както и SUPER лятна Академия.

