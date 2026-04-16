Ръст на делата за наркотици през февруари

Увеличение на образуваните досъдебни производства за производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества (престъпления по чл. 354а и чл. 354в от Наказателния кодекс) през февруари 2026 г., показват данните на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР за периода 1-28 февруари 2026 г. Техният брой е 726 в сравнение с 703 през януари 2026 г.

767 са задържаните лица през февруари 2026 г. за престъпления по чл. 354а и чл. 354в от НК. За същия период са проведени 532 специализирани полицейски операции по линия на противодействието на държането и разпространението на наркотични вещества. Иззети са над 54 кг марихуана и са разкрити 14 лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества.

Сред по-характерните случаи са намерените и иззети в периода 26.02.-27.02.2026 г. 1,15 кг кокаин при проверка на автомобил в София. При извършени допълнителни действия по разследването в склад отново в гр. София са открити 40 кашона, съдържащи коноп с общо тегло 236 кг, заглушител за огнестрелно оръжие, 129 бойни патрони с различен калибър, вакуумираща машина и др.

На 17.02.2026 г. при друга операция на територията на обл. София е извършена проверка на жилищна постройка, собственост на български гражданин. В хода на проверката са установени около 31 кг суха тревиста маса, 181 стръка разсад за канабис, както и оборудвани помещения с технически средства за отглеждане на канабис.

По линия на противодействието на незаконната миграция са проведени 425 специализирани операции. Задържаните за незаконно превеждане през границата и подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната са 89 души (за престъпления по чл. 279; чл. 280 и чл. 281 от НК). 9 са новообразуваните досъдебни производства за нелегална миграция.

През февруари 2026 г. са влезли в сила 342 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотични вещества, и 50 - за незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната.

Специализираното междуведомствено звено бе създадено със съвместна заповед между Прокуратурата на Република България и Министерството на вътрешните работи през август 2023 г. с цел подпомагане разследването за конкретните видове престъпления. Една от основните му дейности е мониторинг на образуваните и водени досъдебни производства.