На 14-ти април, 2026 година, се навършиха 205 години от рождението на един от великите български синове - Георги Стойков Раковски - основоположник, организатор и идеолог на българското националноосвободително движение.

Община Костинброд за първи път отбелязва тържествено годишнина на Георги Раковски, след като през есента на 2025-та година, в центъра на село Драговищица бе дарен и изграден бюст-паметник на славния български революционер.

Отминалата есен беше специална за село Драговищица, благодарение изпълнението на един синовен дълг, на дарение, което не само изгради каменен образ, а завинаги олицетвори уважението и почитта към делото на големия Георги Раковски.

Изграждането на бюст-паметника е труд на твореца - г-н Димитър Антов, създаден по идея и дарение на човек от село Драговищица, личност с голямо сърце, милеещ за родината и героите на България - г-н Александър Ненов - заместник-кмет на община Костинброд.

Създаването на паметника е символ и знак на непрекъснатата връзка с миналото и славните български имена.

С него отдаваме заслужена почит на великия възрожденец и идеолог на българската свобода.

В чест на Георги Раковски - будителят, чието слово е запалило свободата, паметникът ще напомня за миналото, оставило дълбоки следи.

Желанието на дарителя - г-н Ненов, е този паметник да бъде светлина за онези, които идат след нас и напомняне, че възрожденският дух живее, когато ние сами го поддържаме.

Честването на годишнината премина в споделена атмосфера, с тържествен рецитал на възпитаници от местните институции - НЧ "Георги С. Раковски-1928", НУ "Отец Паисий" и ДГ "Детелина", отдаване на почит с поднасяне на венци и цветя и тържествени слова от секретаря на читалището, чийто патрон е Георги Раковски, и представители на ръководството на община Костинброд.

Събитието бе уважено от местни жители и гости, сред които - г-н Трайко Младенов - кмет на община Костинброд, г-н Александър Ненов - заместник-кмет и дарител на паметника, д-р Атанас Тенев - председател на общински съвет-Костинброд, г-н Евгений Кирилов - кмет на село Драговищица, г-н Иван Иванов - общински съветник, г-жа Диана Михайлова - секретар на НЧ "Георги С. Раковски-1928", представители на местното църковно настоятелство, директори на институции и съмишленици.

В приветственото си слово, г-н Александър Ненов изрази признанието и благодарността си към всички присъстващи за указания акт на уважение и почит към един от героите на България.

Сподели за пътя на вдъхновението по време на изграждането на паметника и искреното си желание и потребност да остави нещо от себе си в родното си място, избирайки именно лика на Раковски, заради читалището, което носи неговото име и величието в недългия му житейски път, дало надежда за бленуваната българска свобода.

Господин Ненов призова историята да бъде помнена и почитана с гордост, и предавана с чест, защото народът ни е славен, благодарение на всички онези знайни и незнайни български революционери, герои и безстрашни личности, дали живота си за свободна и независима България.

Думата бе дадена и на кмета на община Костинброд - г-н Трайко Младенов, който също не скри вълнението и радостта от възможността в общината да се почита паметта на още един български герой.

След като адмирира създаването и идеята за изграждане на паметника, кметът заяви, че освен читалището, предстои и площадът в село Драговищица да носи името на Георги Раковски.

Г-н Младенов акцентира над няколко истерически факта от славния път на Раковски, подчертавайки че той е първият идеен вдъхновител на четническото движение, който не само поставя началото на организираното националноосвободително движение, но и го издига на нов, още по-висок организационен етап. Опитът му е указател и за следващото поколение български революционери, в лицето на Васил Левски и водачите на Априлското въстание.

Кметът завърши словото си с емоционален призив, като заяви:

"В дни като днешните си напомняме, че сме голяма сила, именно защото сме заедно - от най-малките до най-големите, и така както днес сме тук, създаваме и утвърждаваме традиция да продължим да се събираме на всеки повод, за да помним, почитаме и предаваме паметта и гордостта на нашите деца, защото те трябва да знаят кой е Раковски!"

Поводът събра малки и големи пред новоизградения паметник на Раковски в село Драговищица, за да напомни, че макар и роден в тежко време, когато България е под османска власт, той не избира пътя на покорството. Със слово, перо и революционерско дело Георги Раковски вдъхва надежда, че свободата е възможна.

"Любовта към Отечеството превъзхожда всички световни добрини." - Георги Раковски

Поклон пред вечната памет на българския син!