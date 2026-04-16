Депутатът, който движи здравните въпроси в Промяната, е в листата на МИР 24 София, преференция 103

- Г-н Пандов, защо от „Продължаваме Промяната" предлагате всеки пациент да получава SMS, когато НЗОК направи плащане за него – за лечение или за медикаменти? И какво ще промени това?

- Проблемът на сегашната система е липсата на контрол за какво се харчат публичните средства. SMS-ите могат генерално да променят този модел и системата бързо да се изчисти от фиктивни дейности. Всички ние плащаме здравни вноски, а според данни на Евростат България е на първо място в ЕС по доплащане от пациентите. Това става на фона на огромен ръст на финансирането в здравеопазването – по време на Ковид кризата бюджетът за здраве беше 4,5 млрд. лева, сега е около 11 млрд. лева. Парите се увеличават, но пациентите не го усещат по никакъв начин. Тоест проблемът не е само в размера на средствата, а в начина, по който се харчат.

Един SMS ще ни позволи да разберем колко точно е платила Касата за нашето лечение, особено ако преди да влезем в болница са ни казали, че трябва да доплатим определена сума. Когато получите SMS, че Касата е платила например 3000 евро за лечението ви, тогава можете да попитате болницата "аз защо плащам още толкова".

Има случаи, в които хора разбират, че са лекувани, или че са им изписани лекарства, без това да е вярно. Проблемът съществува от години и не може да бъде спрян без контрол от страна на гражданите.

- Защо гражданите да бъдат ангажирани да следят НЗОК какви пари харчи за тях? Здравната каса няма ли механизми да проверява?

- Контролът на Здравна каса е постфактум и затова тя трудно установява такива случаи. През 2022 г. въведохме дигитализация и НЗОК получава всички данни в реално време, но не може да бъде във всяка болница, отделение или лекарски кабинет. Ако се въведе този контрол чрез SMS, това означава, че ще може да се прекрати практиката с фиктивните дейности и да се спестят милиони евро.

Това са два допълващи се контролни механизма. И категорично одитите, които осъществяват Здравната каса и Изпълнителната агенция "Медицински надзор", трябва да бъде по-добър.

Нашата парламентарна група беше предложила законопроект, с който можехме да осветлим именно случаите на доплащания, но управляващото мнозинство зад кабинета „Желязков" въобще не го допусна до разглеждане в 51-ото Народно събрание.

Идеята беше всеки път, когато сме в болница или медицински център и трябва да доплатим за нещо, което иначе Касата поема като финансова тежест, лечебното заведение да е длъжно да предостави данни на НЗОК. Това щеше да даде информация колко точно доплащат пациентите и за кои клинични пътеки. В момента никой не знае, имаме само една обща статистика, която казва, че на година над 1,5 млрд. евро се доплащат от пациентите.

Виждаме, че към такива законодателни промени има огромна съпротива от партиите на прехода – ГЕРБ, ДПС, БСП.

Ако трябва да сме честни, реално тази система в момента на доплащанията от пациентите демотивира хората да си плащат здравните осигуровки.

- Има ли вариант доплащанията напълно да изчезнат? И има ли по-добър модел от клиничните пътеки?

- Сегашната ни система с „клиничната пътека" е рядко срещан модел, който е възприет предимно в държави извън Европа.

Проблемът е, че в България системата на здравеопазването е нагласена към клиничните пътеки и много участници успяват да реализират печалба от тях. Всяка промяна крие риск от съпротива и време за нагаждане.

България е на първо място в Европа по брой болнични легла на глава от населението, като в същото време около 47-48% от леглата остават незаети. Но въпреки това се откриват нови частни болници и отделения, което означава, че те печелят, докато държавната е на загуба.

Частните болници насочват дейността към по-скъпи клинични пътеки и дори понякога извършват дейности, от които пациентът може да няма нужда. Те също така избягват тежки случаи и управляват по-добре ресурса си.

През това време държавните болници поемат тежките случаи, извършват дейности като хемодиализа, ТЕЛК, съдебна патология, които не им носят приход и имат проблеми с управлението на ресурса си - когато се прави някаква инвестиция, не винаги има ясен план кой ще работи с тази апаратура, а просто се инвестира.

- Години наред излизат данни как различни болници купуват лекарства на цени с до 20 пъти разлика. Защо въпреки тези разкрития системата продължава да се възпроизвежда по същия начин?

- Това е класически пример за безобразие, за лошо управление на държавните финанси с цените на лекарствата.

В случаите, когато държавата не плаща, частните болници се гордеят, че постигат цени, много по-ниски от държавните болници. Но там, където плаща Здравната каса, те отказват да правят обществени поръчки и цените са много по-високи. Това безобразие е очевидно за всички.

Вече 4 години многократно предлагахме законопроект, в който беше заложено дори и да не правим обществени поръчки за лекарствата, които се плащат от Здравната каса - иначе казано ако някоя държавна болница е получила лекарството на 10 лева на доставна цена, НЗОК да плаща 10 лева за него на всички държавни, общински и частни болници. Но това мое предложение получи абсолютна съпротива от ДПС и ГЕРБ.

- Как става така, че бюджетът за здравеопазване се увеличава всяка година, но проблемът с ниските заплати на лекари, на медицински сестри, на акушерки продължава да стои?

- Проблемът е по-голям, като един от ключовите нюанси са заплатите в сектора. По данни на НСИ от 2022 г. до момента средната заплата в сектор "Хуманно здравеопазване" се е повишила с 40%, докато ръстът на финансирането на болниците е 100%. Тоест това, че има повече средства за болниците, не означава, че повечето пари отиват пропорционално за заплати на лекари и сестри. Докато не се спре разходването на средства по начин, който си реши директора или собственика на болницата, няма да има изход. Това означава, че някои болници даже са намалили дела от приходите, които отиват за работни заплати. Други, които нямат достатъчно дейност, покриват липсата с ръста на приходите по здравна каса, без да увеличават достатъчно заплатите на медицинския персонал.

По времето на кабинета „Петков" участвахме в преговори, които доведоха през 2022г. до сключване на Колективен трудов договор (КТД) в сектор „Здравеопазване", който предвиждаше конкретни минимални нива на заплатите за лекари (2000 лв.), сестри и други здравни специалисти (1500 лв.). Но срещнахме огромна съпротива от болничните директори, включително на държавните болници, да дадат заплати според тези нови нива, защото това ще им ограничи ресурса, който те управляват.

На всички като гражданско общество трябва да ни е ясно, че за да се гарантира конституционното право на достъп до медицинска помощ, трябва да има правила за заплащането на медицинските специалисти. Без лекари и сестри няма как гражданите да имат достъп до медицинска помощ, а без адекватно заплащане няма как да има достатъчно кадри и качество. Това го каза изрично Конституционния съд в края на миналата година!

И друго е важно да се разбере – клиничната пътека не е инструмент за определяне на заплатите. Тя е плащане за извършена дейност. Увеличаването на цената ѝ не гарантира по-високи възнаграждения. Затова целевите фондове за заплати на лекари и сестри са правилният механизъм (отвово според практиката на Конституционния съд), но в момента са силно недофинансирани – под 1% от бюджета на касата отива за тях.

- Как ще се осигури персонал за бъдещата Национална детска болница при недостиг на медицински специалисти?

- Често на детската болница се гледа само като на строителен проект – като сграда. А ключовият въпрос действително е персоналът.

Концепцията е в тази болница да бъдат обединени съществуващи детски структури, които в момента са разпръснати – например детската онкохематология от ИСУЛ, хирургия от Пирогов и други звена. Обединяването може да помогне донякъде с кадрите, тъй като в София има най-голяма концентрация на специалисти. Но ако искаме по-високо ниво на работа, ще е необходим допълнителен персонал. И тук неизбежно се връщаме към темата за финансирането и възнагражденията.

Хубавото на бъдещата нова детска болница е, че ще предложи безспорно по-добри условия на труд, а уверявам Ви – средата има значение за лекари и сестри и не е маловажно.

- А при личните лекари какво е положението като работна среда и заплащане?

- При личните лекари нещата стоят по различен начин. През последните години техните възнаграждения на практика се удвоиха поради политиката на ПП. За три години увеличихме със 100% тяхното финансиране и за разлика от болниците, където парите може да изтичат за различни дейности, при личните лекари всяко евро отива достига до тях и резултатът е видим.

Виждаме и нова тенденция - много млади лекари вече избират да специализират обща медицина, ако намерят личен лекар ментор. Причините са по-доброто заплащане, предвидим доход и работна среда без значителни корупционни схеми. Това показва, че когато възнагражденията са адекватни, системата започва да се саморегулира.

Конкретни малки стъпки могат да дадат резултат в рамките на година-две. Въпросът е дали има политическа воля те да бъдат приложени. Както всички вече знаем - пари има, но не се използват ефективно.