79-годишен мъж е в болница след катастрофа на пътя Добрич - Балчик

Катастрофа на пътя Добрич - Балчик. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Мъж на 79 години е в болница след катастрофа по пътя Добрич - Балчик, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал на 15 април, следобед в района на село Приморци, пояснява БТА. Пристигналите на място екипи на полицията установяват, че лек автомобил „Рено“, управляван от 79-годишния мъж не спазва безопасно разстояние от спрели на червен сигнал на временно поставена светофарна уредба и се блъска в задната част на микробус „Ивеко“.

След катастрофата 79-годишният мъж е настанен в болницата в Добрич с фрактура на долен крайник, без опасност за живота. Пътнотранспортното произшествие е обслужено по административен ред.

През последното денонощие в 16 пътнотранспортни произшествия в страната са пострадали 19 души, съобщи на сайта си МВР.

Четете още

Още от Криминални

В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”