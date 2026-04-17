Вижте кои са седемте основни политически акцента на "Сияние" advertorial icon

Съдебната система, пътна безопасност и здравеопазването са основни приоритети на "Сияние". Новата формация е сформирана от Николай Попов.

Историята на Николай Попов е история на баща, който превърна най-тежката лична болка в сила и мисия. След загубата на своята дъщеря Сияна той отказа да приеме тишината, бездействието и съмнителното правосъдие. Вместо това избра да се изправи – първо за нея, а после и за всички, които нямат сили да се борят сами.

„Сияние" е общност от хора, които споделяме не само съчувствие, но и професионален опит, решителност и воля да променим средата, в която живеем. Днес до Николай застават и други родители, преживели същата несправедливост. Хора, които години наред са чакали отговори, надежда и промяна и които най-сетне виждат, че не са сами. Тяхната сила, техният опит и тяхната смелост превърнаха „Сияние" в движение, което носи не просто болка, а посока и надежда.

Нашата кауза докосва хиляди семейства. Ние настояваме за навременно, справедливо и последователно правосъдие, което поставя в центъра жертвите, а не извършителите. Искаме да създадем система, в която безопасността, човешките права и отговорността на институциите са постоянен приоритет там, където се взимат решенията за всички нас – в парламента на Република България.

Ето кои са седемте основни политически акцента на "Сияние":

1. Върховенство на правото - бърз, ефективен и справедлив процес

  • Премахване на главния прокурор - край на политическата защита над закона
  • Нов ВСС с граждански назначения и право на отзоваване
  • Специализирани съдии за дела с тежки ПТП и смърт
  • Национален институт на вещите лица - край на корумпираните експертизи
  • Нови НК и НПК - правосъдие, което работи за хората, не за системата

2. Безопасни пътища и реална отговорност

  • Независим контролен орган за пътища - одити, GPS мониторинг, публични доклади
  • Национален фонд за пътна безопасност с целево и прозрачно финансиране
  • Пълна отговорност на строителните фирми за дефекти и повреди
  • Единна система за реакция при инциденти - линейки, КАТ, пожарна в реално време
  • Национална стратегия "Нито една жертва на пътя" - 50% намаление на смъртността за 10 години

3. Радикална реформа на неработещи институции

  • Принципът „еднократно обслужване на едно гише" - институциите си обменят информация, не те карат ти да тичаш
  • Мълчаливото съгласие замества мълчаливия отказ - държавата работи за теб, не срещу теб
  • Персонална отговорност на длъжностните лица при неизпълнение
  • Пълна дигитализация и проследимост на административните процеси
  • Реален публичен контрол върху качеството на услугите, които получаваш

4. Безкомпромисна борба с корупцията

  • Тотална прозрачност - всяко евро публични средства проследим до резултата
  • Реални присъди за корумпирани политици, министри и служители, а не само глоби
  • Реална защита за подателите на сигнали - тези, които разкриват корупция, не трябва да се страхуват
  • Граждански контрол върху обществените поръчки - край на фирмите, спечелили всичко
  • Дигитализация на процесите - по-малко човешки фактор, по-малко корупция

5. Граждански контрол и обществена отговорност

  • Граждански съвети към всички ключови институции - реален глас, не символичен
  • Единни дигитални платформи с данни за изразходвани публични средства
  • Механизми за пряко участие на гражданите при вземане на решения
  • Право на обществен мониторинг и искане на отговорност при неизпълнение
  • Пълен публичен достъп до информация за дейността на всяка институция

6. Качествено здравеопазване на европейско ниво за всеки

  • Специален закон за спешната помощ - стандарти, оборудване, време за реакция до 10 минути
  • Мрежа от медицински хеликоптери по магистралите - помощ навреме, навсякъде
  • Детска болница с онкологично отделение - защото животът на децата е най-важен
  • Пределни цени на лекарствата - край на печалбите за сметка на болните
  • Електронна здравна карта - край на фалшивите хоспитализации и източването на НЗОК

7. Съвременно образование и младежки политики

  • Учебни програми съобразени с реалния пазар на труда - не дипломи, а умения
  • Задължителни часове по пътна безопасност от най-ранна възраст
  • Превенция на агресията чрез образование в отговорност и емпатия
  • Безплатна и модерна спортна среда за всяко дете - здравето не е лукс
  • Законова рамка за доброволчеството - младите хора като двигател на промяната
Избори за Народно събрание на 19.04.2026 г. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.

