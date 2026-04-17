Съдебната система, пътна безопасност и здравеопазването са основни приоритети на "Сияние". Новата формация е сформирана от Николай Попов.

Историята на Николай Попов е история на баща, който превърна най-тежката лична болка в сила и мисия. След загубата на своята дъщеря Сияна той отказа да приеме тишината, бездействието и съмнителното правосъдие. Вместо това избра да се изправи – първо за нея, а после и за всички, които нямат сили да се борят сами.

„Сияние" е общност от хора, които споделяме не само съчувствие, но и професионален опит, решителност и воля да променим средата, в която живеем. Днес до Николай застават и други родители, преживели същата несправедливост. Хора, които години наред са чакали отговори, надежда и промяна и които най-сетне виждат, че не са сами. Тяхната сила, техният опит и тяхната смелост превърнаха „Сияние" в движение, което носи не просто болка, а посока и надежда.

Нашата кауза докосва хиляди семейства. Ние настояваме за навременно, справедливо и последователно правосъдие, което поставя в центъра жертвите, а не извършителите. Искаме да създадем система, в която безопасността, човешките права и отговорността на институциите са постоянен приоритет там, където се взимат решенията за всички нас – в парламента на Република България.

Ето кои са седемте основни политически акцента на "Сияние":

1. Върховенство на правото - бърз, ефективен и справедлив процес

Премахване на главния прокурор - край на политическата защита над закона

Нов ВСС с граждански назначения и право на отзоваване

Специализирани съдии за дела с тежки ПТП и смърт

Национален институт на вещите лица - край на корумпираните експертизи

Нови НК и НПК - правосъдие, което работи за хората, не за системата

2. Безопасни пътища и реална отговорност

Независим контролен орган за пътища - одити, GPS мониторинг, публични доклади

Национален фонд за пътна безопасност с целево и прозрачно финансиране

Пълна отговорност на строителните фирми за дефекти и повреди

Единна система за реакция при инциденти - линейки, КАТ, пожарна в реално време

Национална стратегия "Нито една жертва на пътя" - 50% намаление на смъртността за 10 години

3. Радикална реформа на неработещи институции

Принципът „еднократно обслужване на едно гише" - институциите си обменят информация, не те карат ти да тичаш

Мълчаливото съгласие замества мълчаливия отказ - държавата работи за теб, не срещу теб

Персонална отговорност на длъжностните лица при неизпълнение

Пълна дигитализация и проследимост на административните процеси

Реален публичен контрол върху качеството на услугите, които получаваш

4. Безкомпромисна борба с корупцията

Тотална прозрачност - всяко евро публични средства проследим до резултата

Реални присъди за корумпирани политици, министри и служители, а не само глоби

Реална защита за подателите на сигнали - тези, които разкриват корупция, не трябва да се страхуват

Граждански контрол върху обществените поръчки - край на фирмите, спечелили всичко

Дигитализация на процесите - по-малко човешки фактор, по-малко корупция

5. Граждански контрол и обществена отговорност

Граждански съвети към всички ключови институции - реален глас, не символичен

Единни дигитални платформи с данни за изразходвани публични средства

Механизми за пряко участие на гражданите при вземане на решения

Право на обществен мониторинг и искане на отговорност при неизпълнение

Пълен публичен достъп до информация за дейността на всяка институция

6. Качествено здравеопазване на европейско ниво за всеки

Специален закон за спешната помощ - стандарти, оборудване, време за реакция до 10 минути

Мрежа от медицински хеликоптери по магистралите - помощ навреме, навсякъде

Детска болница с онкологично отделение - защото животът на децата е най-важен

Пределни цени на лекарствата - край на печалбите за сметка на болните

Електронна здравна карта - край на фалшивите хоспитализации и източването на НЗОК

7. Съвременно образование и младежки политики