Европейския банков орган: Банките са устойчиви, но...

4-ма служители на голяма фирма задържани по подозрения, че готвят корпоративен вот

Тони Маскръчка

Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Четирима служители на фирма в бобовдолското с. Големо село са задържани в сряда при проведени процесуални действия за пресичане на приготовление за нарушаване на изборното законодателство. Получен е бил сигнал, че са приготвени списъци и големи суми пари, за да бъдат склонени избирателите да гласуват в полза на определена политическа партия.

На територията на предприятие в с. Големо село служители на ОДМВР и РУ Бобов дол са иззели от различни кабинети счетоводни документи, списъци с имена и предложения за награди. Задържани са с полицейска заповед 4-ма служители. Бързо полицейско производство е образувано по случая в ОДМВР, уведомена е прокуратурата.

При извършваните проверки в кабинет в административната сграда в каса са открити и иззети 5 цилиндрични опаковки/200 грама/ взривно вещество, без да имат законово разрешение за притежание, досъдебно производство е образувано по случая в РУ Бобов дол, уведомена е прокуратурата.

