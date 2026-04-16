Задържаха мъж и жена с пари и списъци май за купуване на гласове

Задържаха мъж и жена с пари и списъци за купуване на гласове. Вчера служители на РУ - Кюстендил са предприели специализирани действия за проверка на информация, че 48-годишен кюстендилец се подготвя да склони избиратели да упражнят правото си на глас в полза на определена политическа сила в предстоящите избори, като разполага с голяма сума пари и списъци с имена и ЕГН-та. При проверката от автомобила му са иззети откритите 5450 евро, тетрадка и тефтер с изписани имена и парични суми.

48-годишният мъж и 22-годишната му спътничка са задържани с полицейска заповед. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.