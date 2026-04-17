Нашата цел е да бъдем гласът на хората, които искат промяна, но не се припознават в традиционните партии, казва Тихомир Атанасов, представител на коалиция „Трети март"

- Г-н Атанасов, какви са очакванията Ви за предстоящите парламентарни избори на 19 април?

- Ето - това сме ние. „Трети март" е новата партия, която може да влезе в парламента и да се превърне в голямата изненада на изборите. Според последната анкета на „Стандарт", в която се включиха над 10 000 българи, нашата коалиция вече получава подкрепата на 5.61% от гласоподавателите. Това е ясна индикация, че хората търсят алтернатива и ново начало в политиката.

- Как коментирате настоящите тенденции според анкетата?

- Трябва да се отбележат няколко ключови неща. Първо, „Прогресивна България" води убедително с 30,67% от гласовете. Второ, традиционните партии като ГЕРБ и ДПС също запазват позиции - съответно 19,05% и 13,3%. Но най-интересното е как се движат новите и малките формации. Сривът на „Продължаваме промяната - Демократична България" до 8% и ударната кампания на БСП, която според анкета влиза с 5%, показват динамиката и промените в политическите нагласи на избирателите.

- Какво би означавало влизането на „Трети март" в парламента?

- Това би било истинско разбъркване на политическите карти. Ние сме нова сила, която се стреми да внесе свежа перспектива и реална алтернатива в Народното събрание. Нашата цел е да бъдем гласът на хората, които искат промяна, но не се припознават в традиционните партии.