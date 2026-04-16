Европейския банков орган: Банките са устойчиви, но...

Разследват кмет от Разградско, раздавал чанти с храна в замяна на глас за определена партия

2324
Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Полицията в Разград проверява сигнал за купуване на гласове и заплахи към животновъди в село Хърсово, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден на телефон 112. По информация на този, който го е подал, кмет на населено място е раздавал чанти с хранителни продукти с цел да се гласува за определена политическа партия. Според сигнала животновъди в селото са били заплашвани с проверки и санкции от Областната дирекция по безопасност на храните в Разград.

По случая е започната проверка за евентуално извършено престъпление, допълват от Областната дирекция на МВР в Разград.

На работна среща в областната администрация с институциите, ангажирани с организационно-техническата подготовка на предстоящите избори директорът на Областната дирекция на МВР в Разград старши комисар Петър Ванев съобщи, че в дирекцията към него момент са постъпили 23 сигнала за нарушения на изборния процес, като са образувани осем досъдебни производства.

