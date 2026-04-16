Почина най-известната котка в България

Пухкавата сензация забавляваше всички. Румен остави недовършена предсмъртна бележка

Тъжна вест разтърси хиляди почитатели в социалните мрежи! Котаракът Румен, най-популярният котешки инфлуенсър у нас, си отиде.

Харизматичният сив британец, който години наред забавляваше, провокираше и разсмиваше с неподражаемия си стил, напусна този свят на 11 април вечерта, на 9-годишна възраст.

Новината бе съобщена от неговата стопанка Наталия Атанасова, която е и създател на образа му в интернет, позната в публикациите като ЧТ (чистач на тоалетната). В емоционален и характерен за Румен тон стопанката му написа:

"Скъпи приятели, тази събота (11 април) в 8 часа вечерта нашият необикновен котарак Румен напусна планетата земя. Къде точно е отишъл, ние засега не можем да кажем със сигурност. Може да е на гости на братята извънземни от проксима Кентавър Бета, може да е на екскурзия до Код Кибол при роднини, а може и никъде да не е, както често обичат да постъпват котките. След него останаха само няколко валма сив пух из ъглите на нашата къща, десетина изпохапани плюшени мишки и стотиците истории, които той разказа през деветте си години земен живот."

Котаракът водеше активен социален живот

