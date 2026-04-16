„Целият модел на финансиране в образователната система трябва да бъде променен." Това заяви водачът на листата на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" в Габрово проф. Николай Цонков в предаването „Делници" по Евроком.

По думите му настоящият модел на делегирани бюджет създава неравенства и не гарантира равен достъп до качествено образование, като особено проблемни са различията между училищата. Като базов приоритет Цонков отбеляза и необходимостта децата да не изпадат в ранна възраст от образователната система.

В контекста на регионалната политика, той акцентира върху сериозните демографски проблеми в Габровска област. „Когато завършат училище, младите хора напускат областта. Това е пряк резултат от липсата на достатъчно възможности за реализация и слаба връзка между образованието и местната икономика", подчерта Цонков, наблягайки върху потенциала на Техническия университет в Габрово за задържането на кадри в региона.

По неговите думи качествено и достъпно образование и здравеопазване са пряко зависими от икономическото състояние на страната. „В момента се задълбочават неравенствата в доходите и достъпа до услуги. Като единствената лява партия на тези избори, този проблем заема централно място в нашата програма.", каза още кандидатът за народен представител.

Николай Цонков коментира, че „за да работи икономиката ни е нужна конкурентоспособност". „Важно е България да има достъп до евтини енергийни суровини", подчерта той.

„Единствено БСП-ОЛ предлага лява политика за решаване на проблемите в образованието, здравеопазването и икономиката. Ние ще бъдем приятна изненада на изборите и силен коректив в парламента. Справедлива България е възможна и заедно можем да я изградим – гласувайте с номер 5", каза в заключение той.