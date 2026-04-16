Рая Назарян: Конституцията е отправната точка за развитието ни като нация и държава

Тя е гарант за защита на демократичните ценности, на правата на гражданите и на националния интерес, каза още председателят на парламента

Българската конституция е отправната точка за развитието ни като нация и държава, тя е гарант за защита на демократичните ценности, на правата на гражданите и на националния интерес в драматично променящ се и изпълнен с предизвикателства свят. Това заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян в приветствието си към участниците в тържественото отбелязване на 35-ата годишнина от създаването на Конституционния съд и Деня на Българската конституция във Велико Търново, съобщават от пресцентъра на парламента.

Назарян поздрави организаторите на честването от Конституционния съд на Република България за избора на сградата на Учредителното събрание за отбелязването на годишнината. Залата, в която сме се събрали днес, носи дълбока символика - висотата и силата на онзи възрожденски дух, който направи възможна съвременна България, отбеляза Рая Назарян. Тук представителите на българския народ в Учредителното събрание приеха първата българска конституция и дадоха пример на следващите поколения политици и държавници как се служи на Отечеството, как общият идеал обединява и как се отстоява националният интерес, добави тя.

Денят на Българската конституция е повод да отправим посланието, че в стремежа си да градим утрешна България, делото на търновските първостроители трябва да бъде наш вдъхновяващ пример и неизменен ориентир, подчерта председателят на Народното събрание. Търновската конституция и делото на бащите-учредители не е забравено и тяхната благородна енергия ни е нужна и днес, допълни председателят на парламента.

Днес, когато тържествено отбелязваме годишнината от установяването на демократичния конституционен ред у нас, когато обсъждаме мястото и ролята на Конституционния съд в правовата държава, с гордост можем да кажем, че тази институция отговори на очакванията на обществото и на създателите си, заяви председателят на Народното събрание. Рая Назарян посочи, че повече от три десетилетия вече българският Конституционен съд е в центъра на правовата държава и успешно защитава принципите на демокрацията и конституционализма.