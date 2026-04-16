Темата за първите звезди „Мишлен“ в България става все по-актуална, а на този фон Пловдив вече дава ясен знак, че също иска място в разговора за високата кухня. На 22 април ресторант EDEN, отличен с приза „Ресторант на годината“ за 2026 г., ще бъде домакин на ексклузивна вечеря под името „Вкусът от Крит“, която събира шеф-готвачи с опит в кухни със звезди „Мишлен“.

Автор на вечерта е гръцкият шеф Джордж Калайтсидис. Професионалният му път минава през Hambleton Hall и Alchemilla - ресторанти с „Мишлен“, както и през парижкия ресторант на Ален Дюкас, носител на три звезди „Мишлен“. Това превръща гостуването му в Пловдив в рядко събитие за местната гастрономическа сцена.

Той ще бъде посрещнат от шеф Валентин Димитров, който ръководи кухнята на EDEN и също има опит в ресторанти със звезди „Мишлен“ в Европа. Именно тази равностойност придава различна тежест на проекта. Не става дума за стандартно гостуване, а за двустранен кулинарен обмен с бутиковия Coutellerie в Крит, при който след пловдивската вечеря екипът на EDEN ще представи българска кухня там.

Петстепенното меню за 22 април е замислено като разказ за Крит през вкус, история и лични спомени. В него влизат традиционната рибена супа „Какавия“, скаридени равиоли с препратка към венецианското влияние в Ханя, рибата „Бакаларос“, която е класика на неделната трапеза на острова, както и ястие с дива патица, вдъхновено от личен спомен на шеф Калайтсидис.

Събитието идва в момент, в който българската ресторантска сцена все по-видимо вдига нивото си. Когато „Ресторант на годината“ в Пловдив посреща готвачи със сериозен международен опит, това вече не е само локална новина. Това е знак, че под тепетата се случва гастрономия от класата, за която досега се говореше основно в София.