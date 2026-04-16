Задържаха турски гражданин с над 5,5 кг марихуана на ГКПП „Капитан Андреево“

Митнически служители на ГКПП „Капитан Андреево" разкриха опит за контрабанда на над 5,5 килограма марихуана при проверка на автобус, пътуващ от България за Турция.
Случаят е от 14 април 2026 г., малко преди полунощ, когато на пункта пристигнал автобус с хасковска регистрация по редовна линия от София през Пловдив и Хасково за Истанбул. В превозното средство пътували 13 души, които заявили, че не пренасят стоки за деклариране. След анализ на риска автобусът бил селектиран за щателна митническа проверка.
При личен преглед на един от пътниците – 42-годишен турски гражданин с инициали С.Т., митническите служители открили три полиетиленови пакета със зелена тревиста маса, облепени с тиксо около кръста му. Още два пакета със същото съдържание били намерени под раница на задните седалки, собственост на същия пътник. Полевият наркотест показал, че веществото е марихуана.
Общото количество на открития наркотик е 5,510 кг (бруто тегло), на стойност 45 074,49 евро по цени за нуждите на съдебната система. Установено е, че обвиняемият се е качил в автобуса от автогарата в Хасково.
По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. Мъжът е привлечен като обвиняем за опит да пренесе през границата високорисково наркотично вещество без разрешително – престъпление по Наказателния кодекс.
С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа. Очаква се прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на постоянна мярка „задържане под стража".