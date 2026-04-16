Баща от Оряхово откри 11-годишния си син обесен на двора на дома им

Баща открил вчера сина си обесен в двора на дома им в Оряхово. Потресеният мъж се обадил в местната полиция около 20 ч. снощи и съобщил, че 11-годишният му син виси на примка, вързана за дърво.

Незабавно на адреса се отзовал екип от криминалисти и започнало разследващи. При първоначалният оглед според тях не бели открити следи от насилие. Всички данни показвали, че момчето само е сложило край на живота си, уточняват от полицията.

Тялото на момчето веднага било пратено за аутопсия и се чака окончателното заключение на патолозите.

Полицията продължава да работи по разплитането на трагедията и евентуалните мотиви за самоубийството, а по случая вече е образувано досъдебно производство.