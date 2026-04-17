“Парламентът да не би е детска градина, че ще ми се учи в движение?!?” “Сто процента техните я издържат и тикат напред, знаем ги тия…” Това е само малка извадка от нещата, които чух или прочетох по мой адрес в рамките на най-дългото ми интервю за работа през изминалия месец като кандидат за народен представител. Напълно естествено и разбираемо - хората имат пълното право да питат, да се съмняват, да изискват и да пречупват впечатленията си за мен през наслоилите се във времето стереотипи.

Защо всъщност е недоверието към младите? Лош опит? Поколенчески сблъсък? Дълбоко вкоренен предразсъдък? Може би от всичко по-малко? Та нали тъкмо всички нас искат да убедят, че ще живеем в държавата с главно Д на един “успял млад човек”, който на моята възраст вече беше заместник-министър на бедствията и авариите и оттогава само на бедствия, аварии и фалити сме се нагледали от него…

Аз не участвам в тези избори, за да стана министър, председател на парламента, шеф на ДАНС, директор на водопад или каквато и да е друга височайша длъжност. Нямам самоцел нито да управлявам някое ведомство, нито просто да парадирам и да се разпореждам с изпълнителна или законодателна власт, защото е готино. Не се осланям на помощта на родителите ми (баща ми почина преди пет години, лека му пръст), нямам и не търся благодетели, никой не ми дължи квоти или подаяния като млада жена, дръзнала да се предизвика на политическото поприще.

Поех отговорността да бъда политически кандидат, защото искам и мога да бъда адекватен представител на моето поколение (и не само) в Народното събрание. Искам и мога да допринеса за модерна дясна социална политика, която не “пленява” хората в зависимостите на заучената безпомощност, а създава условия повече от тях да намират препитание, да създават семейства, да развиват своя предприемаческа дейност. Искам и мога да допринеса за това да живеем в съвременна, дигитализирана и свободна от корупция България, в която семейството е в центъра на държавните политики. Искам повече и мога да допринеса за това повече средства в културния сектор да се разпределят по-адекватно, разумно и прозрачно, така че културните дейци да творят спокойно и достойно в реализация на изключителния си потенциал.

За три години и половина работа в Народното събрание научих едно. Нито ще се уча в движение като народен представител, нито пък ще спра да се уча, всъщност, защото пълноценното развитие изисква учене през целия живот. Вярвам, че ако ми бъде гласувано доверие, ще успея и аз да “преподам един урок”. Мога да върша смислена и качествена парламентарна работа в обществен интерес, без да бъда нечие красиво украшение, без да раздавам познатите ни от пленарна зала епитети, плюнки или ритници - и ще го докажа.