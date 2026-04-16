Илияна Йотова: Последните поправки в Конституцията ни казват, че всеки може да я променя както си иска

Последните поправки в Конституцията на Република България не само, че не работят. Те ни казват нещо много тревожно, обидно и много вредно за българските граждани – че Конституцията всеки може да я променя както си иска. Това подчерта в Дома на Търновската конституция, подписана преди 147 г. в старата столица, президентът Илияна Йотова. Тя е гост на честванията по повод 35-годишнината на Конституционния съд които започнаха във Велико Търново.

Тя посочи, че иска да чуе елита на българската правна мисъл, защото днес неизброими са онези, които се смятат за големи специалисти за реформа в съдебната система. "За съжаление те много рядко чуват вашия глас, сякаш той им е излишен", каза Йотова.

Тя припомни историческото значение на Велико Търново за развитието на България, като подчерта, че именно в старата столица най-добре се говори за държавност. Тук се роди нова България, а учредителите поставиха непоклатими устои, върху които са надграждали поколения българи, за да оставят една мирна, свободна, равнопоставена на другите европейски народи държава

"Днес е време да уважим тези, които вече не са сред нас и тези, които за щастие са още в нашите традиции и са автори на новата българска Конституция. Бащите на днешната българска Конституция бяха мъдреци. Съвестта и съзнанието на нацията бяха много различни. Често пъти непримирими и даже немислими за общо дело заради различните си политически убеждения, заради различните си идеи. Но хора, грамотни, професионалисти, лидери, майстори на спора, виртуози в аргументите, спора и с вяра, че компромисите не са предателство, а се правят с разум за България. Заедно те създадоха съвременна, балансирана и пълноценна система от правила и принципи, която да ръководи една свободна държава, едно свободно и демократично общество", допълни Илияна Йотова.

Подчерта и, че да атакуваш Конституцията означава да атакуваш фундамента на държава, както и, че Конституцията е висш арбитраж за институциите и за публичните власти.

"Сякаш по неписано правило изразите на политическа безидейност и безпомощност у нас завършват винаги с призив за промяна в Конституцията", каза тя.

Допълни и, че промените в Конституцията не трябва да се правят по старите на парламентарните групи, а трябва да са плод на дълъг и спокоен дебат, провокиран от призната обществена нужда.

Йотова подчерта, че всеки провален опит Конституцията ни да се натъкми към страстите на деня, към сметките на една или друга партия и стремежите на отделни личности за политическо оцеляване показва, че тези посегателства поглъщат всеки, които неразумно ги прави.

"Именно в хронична институционална криза, каквато е днешната става пределно ясно, че нито един закон, в това число и основният, не може да функционира без своите пазители", обърна се Йотова към конституционните съдии, на които тази кауза е поверена вече 35 г.

Подчерта, че те са съвременен носител на една забележителна държавническа, обществена и правна традиция.

"От вас зависи да изпишете достойно следващите страници от историята, страници, които вярват, ще се четат и препрочитат, ще учат следващите поколения. Не отстъпвайте от своя дълг. Останете на висотата на поверената ви мисия", призова президентът Йотова и допълни, че конституционните съдии не трябва да се поддават на натиск, а да следват отговорността на разума и интересите на българските граждани.