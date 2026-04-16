Ара Маликян отлага своя концерт в Русе за 10 октомври

Процедурата по връщане на билети продължава

Световноизвестният цигулар Ара Маликян отлага своя концерт в зала „Арена" в Русе за 10 октомври. Промяната в датата идва след отмяната и на други събития от тазгодишното му турне, сред които са изявите му на 16 март в Palais des congres в Тур, Франция, 22 март в Le Corum Opera – Berlioz в Монпелие, Франция, както и 15 април в Ню Йорк и 17 април в Лос Анджелис. Всички закупени до момента билети важат за 10 октомври без заверка, съобщиха от пресцентъра на община Русе.

За тези, които няма да имат възможност да присъстват на концерта през есента, е създадена организация за възстановяване на сумите, в зависимост от начина на закупуване.

Гражданите, закупили билети на каса, могат да получат обратно заплатените суми единствено срещу представяне на оригинален фискален бон, като възстановяването се извършва на същата каса, от която е направена покупката. Касата на "Мартенски музикални дни" ще работи всеки делничен ден от 16:00 до 18:00 ч. в сградата на Държавна опера – Русе до 30 април. Билетите, закупени от касите на kupibileti.bg, се възстановяват на съответната каса на платформата.

Хората, които са закупили билети онлайн или чрез EasyPay и ePay, трябва да изпратят заявка до оператора, от който са направили покупката. При билети, закупени чрез Entase, заявките се изпращат на имейл [email protected] или на телефони 082 506 567 и 082 506 512. За билети от kupibileti.bg заявките се изпращат на [email protected]. В заявката е необходимо да бъдат посочени номерът на поръчката или уникалният код от билета, двете имена на притежателя, телефон за връзка и имейл адресът, използван при покупката.

При плащане чрез EasyPay, ePay или банков превод трябва да се посочат и банкови данни – IBAN на българска банкова сметка и трите имена на титуляра. При плащания с карта през виртуален POS сумите се възстановяват автоматично по същата карта.

Организаторите напомнят да не се отговаря на автоматичното потвърждение за резервация на билети, тъй като тези съобщения не се обработват.

Срокът за възстановяване на сумите при безкасови покупки е до 30 работни дни след подаване на пълната необходима информация.

За клиентите на kupibileti.bg е предвидена и възможност да бъде върната само част от билетите в рамките на една поръчка, ако част от групата все пак ще присъства на концерта. Сумата може да бъде възстановена и под формата на бонус точки АРТ ЛВ във виртуалния портфейл на потребителския профил.

Всички граждани, които вече са подали искане за връщане на суми и то е обработено, но все пак желаят да присъстват на концерта на 10 октомври, ще трябва да закупят нови билети, когато продажбата бъде отворена. Тези, които са подали заявление за възстановяване, но процедурата все още не е приключила, ще бъдат уведомени персонално за новата дата и ще получат възможност да запазят своите билети.

Към момента организаторите не предвиждат незабавно отваряне на платформите за нова продажба на билети, тъй като събитието е насрочено за по-отдалечен период. Началото на новата продажба ще бъде обявено допълнително.

При възникнали въпроси гражданите могат да се свържат с организаторите на посочените контакти:

- за покупки чрез ENTASE – [email protected] и телефони 082 506 567 и 082 506 512 в работни дни от 08:30 до 17:30 ч.;

- за покупки чрез kupibileti.bg – на имейл [email protected].