Кърджалиец си поръча камион онлайн, оказа се жертва на измамници

Ненко Станев

Кърджалиец се опита да си купи камион онлайн и преведе близо 20 000 лева на измамници. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Жител на област Кърджали се опита да си купи камион онлайн, но се оказа жертва на измамници. Мъжът харесал товарния автомобил в сайт и изпратил близо 20 000 лева. След няколко седмично напразно чакане на доставката разбрал, че е измамен и подал жалба в полицията. Случаят се разследва.

По още един случай на онлайн измама работи полицията в Кърджали. Той е за поръчка на златомер, уред, с който се търси самородно злато. Кърджалиец харесал техниката в сайт, защото цената била няколко пъти по-ниска от предлаганите. Направил поръчката, но така и не получил златомера.

