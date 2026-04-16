Кърджалиец си поръча камион онлайн, оказа се жертва на измамници

Жител на област Кърджали се опита да си купи камион онлайн, но се оказа жертва на измамници. Мъжът харесал товарния автомобил в сайт и изпратил близо 20 000 лева. След няколко седмично напразно чакане на доставката разбрал, че е измамен и подал жалба в полицията. Случаят се разследва.

По още един случай на онлайн измама работи полицията в Кърджали. Той е за поръчка на златомер, уред, с който се търси самородно злато. Кърджалиец харесал техниката в сайт, защото цената била няколко пъти по-ниска от предлаганите. Направил поръчката, но така и не получил златомера.