Изтече изпитателният срок на Джок Полфрийман - официално вече е свободен

Той бе пуснат от затвора преди 6 години и 7 месеца, лежа за убийството на Андрей Монов

Джок Полфрийман официално е свободен човек, защото преди дни изтече изпитателният срок на условното предсрочно освобождаване на австралиеца, който дълги години търка наровете в пандиза за убийството на Андрей Монов. За това се похвали адвокат Калин Ангелов, който го бранеше в съда и се опитваше да докаже неговата невинност.

Джок Полфрийман бе освободен предсрочно от затвора преди 6 години и близо 7 месеца. Това става с решение на Апелативния съд в София на 19 септември 2019 г. Впоследствие 300 съдии подписват публично писмо, подкрепящо решението.

Ужасът за Полфрийман, който по времето на трагичната смърт на Андрей Манов служи в британската армия, започва в ранните часове на 28 декември 2007 г. 21-годишният тогава австралиец изпада в конфликт с група от 16 души, след като става свидетел как голямата компания напада двама роми на площад "Света Неделя" в София. Ромите не бяха идентифицирани и съответно не бяха привикани като свидетели по делото.

Австралиецът иска да помогне на двамата беззащитни роми, които са нападнати, но ситуацията ескалира. Агресията на компанията се насочва срещу Джок, който е атакуван. По време на конфликта Полфрийман изважда нож и с него наранява 20-годишния Андрей Монов и 19-годишния Антоан Захариев. Впоследствие Монов умира, но Захариев оцелява. Полфрийман е осъден за убийство и опит за убийство, като държавното обвинение настояваше, че става въпрос за умишлено престъпление, а австралиецът и защитата му бяха категорични, че е самозащита.

