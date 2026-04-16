Арестуваха двама в Ямбол, нападнали мъж и му взели 5000 евро

Мъж на 33 години и жена на 32 години са задържани от полицията за извършен грабеж в квартал "Георги Бенковски" в Ямбол. Тази нощ, около 00:15 часа, двамата нападнали жител на града, нанасяйки му удари с твърд предмет по главата, като му отнели портфейл с около 5000 евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

След получаване на сигнала, незабавно към мястото са насочени полицейски екипи. В рамките на оперативно-издирвателни действия за броени часове двамата извършители са установени и задържани. Разследването на случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство, информират от полицията в Ямбол.

Преди седем месеца полицията в Ямбол задържа 43-годишен мъж за грабеж, нападнал друг жител на града в кв. "Диана" и отнел мобилния му телефон. През юли 2025 г. в ямболския квартал "Георги Бенковски" за грабеж беше задържан 17-годишен младеж, нападнал 58-годишна жена и отнел чантата ѝ с покупки и портмонето.