Почина композиторът Кирил Икономов, съпруг на Мая Нешкова

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почина композиторът Кирил Икономов, съобщи съпругата му Мая Нешкова.

"Снощи внезапно си отиде моето момче. Маестро Кирил Икономов. Моето всичко...", написа Нешкова.

Кирил Икономов е български композитор, диригент и музикален педагог, роден на 10 май 1954 г. в село Мусомище, Гоцеделчевско. Завършва Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров" през 1987 г., където изучава композиция при проф. Парашкев Хаджиев и дирижиране при проф. Васил Казанджиев.

Има над 4 000 концерта, изнесени в България и чужбина, голяма част от които са в най-престижните зали и стадиони у нас. Носител на "Гран при" Улан Батор 1987 за най-добър гост диригент, а Мая Нешкова взема "Гран при" за изпълнение по негова музика.

Творчеството му обхваща широк спектър от музикални жанрове, включително симфонични, камерни, хорови произведения, концерти, детски песни и музика за филми. Произведенията му са изпълнявани както в България, така и в чужбина.

В кариерата си е бил диригент на различни състави.

Кирил Икономов и съпругата му Мая Нешкова създават емблематични хитове, като песните "Конче вихрогонче", "Слънчева обич", "Китка за обич", "Щастие с пари не се купува", "Храмът", "Честит рожден ден", "Обичам те", "Пей, сърце" и други любими песни на българската публика.