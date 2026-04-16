Карлос Насар с 5 дни аклиматизация за европейското...

Асеновградчанин буйства в Районното, крещял срещу полицаите и обърнал маса

Никола Михайлов

Районният съд в Асеновград

Размина се с глоба и обществено порицание

48-годишен асеновградчанин се сдоби с първата си присъда, след като буйствал и се държал грубо и неуважително с полицейски служители в Районното управление в града. 

На 8 януари мъжът бил в сградата и попречил на един от служителите - командир на отделение, да изпълни задълженията си. Гражданинът отказал да му бъде извършен личен обиск и не се подчинил на устно разпореждане - полицаят му казал да седне на стол и да се успокои. Мъжът крещял по присъстващите служители на реда и в един момент в яда си дори обърнал маса. 

3 месеца по-късно 48-годишният асеновградчанин бил изправен пред Районния съд в града, където признал вина и сключил споразумение с прокуратурата. За цялостното си поведение той договорил 300 евро глоба плюс обществено порицание, което ще се изпълни чрез обявяване на присъдата в Община Асеновград. 

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 

