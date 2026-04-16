Днес отбелязваме 147 години от приемането на Търновската конституция, символ на държавността ни и Основен закон на освобождението ни Отечество. Тази година честваме и 35 години от създаването на Конституционния съд на Република България, чиято роля в защита на демокрацията е незаменима. Това пише в своя фейсбук публикация Георги Георгиев от ГЕРБ-СДС.

Държавата се гради на правовия ред, а всяка нация се уповава на своите юристи в търсене на справедливост. Затова съм щастлив да поздравя всички мои колеги юристи, практикуващи различни професии - адвокати, юрисконсулти, магистрати, нотариуси и съдебни изпълнители и други, които отстояват законността и бранят правото от кривото в житейските ни битки, пише Георгиев от ГЕРБ-СДС.

Всяка учебна година започвам с първи думи пред своите студенти в Юридическия факултет на Софийския университет с призив към тях - да искат да станат поне толкова добри и подготвени юристи, колкото компетентни искат да са лекарите, които лекуват тях и близките им. Защото вярвам, че юристите сме лекарите на обществените отношения, посветили труда си на защита на правата на гражданите, пише Георгиев.

Не е лесно да се отстоява справедливостта във всекидневието ни, често битките изглеждат обречени, но дългът налага да ги водим без значение в кое професионално качество или в политическа роля сме - водени винаги от духа, а не от буквата на закона и от разбирането за правото като онази социална физика, която подрежда човешките отношения и прави живота по-добър, завършва той.