Гранична полиция разби канал за мигранти, петима са задържани

Задържани са трима сирийски и двама турски граждани

Специализирана полицейска операция е проведена на 14 и 15 април 2026 г. от служители на дирекция „Противодействие на незаконната миграция" в ГДГП и сектор „Специални тактически действия" в РДГП - Драгоман под наблюдението на Софийска градска прокуратура с цел неутрализиране на организирана престъпна група, занимаваща се с превоз на нелегални мигранти на българска територия, съобщиха от МВР.

Граничните полицаи са задържали в момент на качване на 11 незаконни мигранти в тир с турска регистрация 25-годишен криминално проявен сирийски гражданин, участник в престъпната група, и двама турски граждани на 45 г. и 55 г. – водачи на товарния автомобил. Незаконните мигранти - от Ирак, Мароко и Турция – също са задържани.

На адреси в София са задържани още двама сирийци, участници в организираната престъпна група – 28-годишен криминално проявен и 19-годишен.

В хода на процесуално-следствените действия са намерени и иззети вещи и предмети, свързани с престъпната дейност.

По образуваното досъдебно производство под наблюдението на софийската градска прокуратура е установено, че организираната престъпна група е действала от ноември 2025 г. Нелегалните мигранти са били превозвани с товарни автомобили от българо–турската към българо-румънската граница.

В качеството на обвиняеми за участие в трафик на нелегални мигранти са привлечени общо четирима сирийски граждани. Лидерът на организираната престъпна група – сириец на 30 години, е обвинен задочно, тъй като се издирва с европейска заповед за арест по друго досъдебно производство за идентична престъпна дейност. Останалите трима сирийци са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 281 от НК. Те са задържани за 72 часа в изпълнение на прокурорско постановление.

Двамата турски граждани също са обвиняеми за престъпление по чл. 281 от НК и са задържани за 72 часа. Работата по документиране на престъпната дейност на организираната престъпна група продължава.