Бургас има реален шанс да се утвърди като Европейска столица на културата и да затвърди позицията си като водещ културен и образователен център не само в България, но и в Югоизточна Европа. Това заяви Любен Дилов, втори в листата на ГЕРБ-СДС за Бургас за предстоящия вот.

„Няма „ако“ – да сме живи и здрави, не виждам какво може да ни спре“, категоричен е Дилов по отношение на кандидатурата на града. Според него Бургас вече е извървял голяма част от пътя, благодарение на последователни усилия в сферата на културата и образованието.

Като ключов приоритет той посочва завършването на цялостния кръг от образователни и културни институции, които в последните години превръщат града в нов академичен център.

„Вече се отвориха филиалите на така наречената „голяма тройка“ – НАТФИЗ, Художествената академия и Музикалната академия. В комбинация с колежа „Любен Гройс“ можем да кажем, че Бургас е равен на София по качество на образованието в сферата на културата“, подчертава той.

По думите му именно младите хора са в основата на тази трансформация.

„Най-важен е приносът за младите – те ще превърнат града в жива сцена на своите творчески търсения и експерименти. Това е, което привлича публики и извън традиционния туризъм“, казва Дилов.

Той припомня, че Бургас има дълбоки традиции като културно средище.

„Градът винаги е бил сцена на смели експерименти в живописта, театъра и литературата и никога не е страдал от провинциалност. Точно обратното – привличал е най-големите творци на България с публиките си и свободния си дух.“, коментира Дилов.

Според Дилов възстановяването и надграждането на тази културна слава минава именно през образование и активна творческа среда. „Имаме страхотна местна публика, която заслужава по-смели представления и експерименти. Не само да сме домакини на най-доброто от българската и световната култура, а и да мерим ръст с тях“, посочва той.

Паралелно с културното развитие, Дилов обръща внимание и на необходимостта от стабилно управление, което да гарантира устойчивост на проектите.

„Ако имахме по-предсказуеми управления, можехме да привлечем много повече инвестиции. За мащабни проекти – като магистрала Черно море или публично-частни партньорства в културата и туризма – е нужна приемственост и стабилност“, казва той.

Като пример за успешен местен модел Дилов посочва управлението на кмета Димитър Николов.

„Имаме рядко срещан за България институционален и граждански диалог. Бих искал този модел да бъде приложен и на други места в страната“, допълва той.

Важна част от културния облик на Бургас, според него, са и автентичните пространства като Ченгене скеле.

„Те са не просто туристически обекти, а жива връзка между миналото и настоящето. Места със собствен дух и история, които носят идентичност“, подчертава Дилов.