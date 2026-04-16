Прокуратурата: Помагаме на МВР срещу купуването на гласове, обвинения има при достатъчно доказателства

Прокуратурата активно подпомага и подкрепя усилията на служителите на МВР и на другите държавни органи, ангажирани в противодействието на нарушения и престъпления срещу изборните права на гражданите. В случаите на събран достатъчен обем от доказателства и при спазване на нормите на НПК, прокуратурата пристъпва и към привличане към отговорност на съответните лица, извършители на престъпление. Съобразно законовите разпоредби преценката за това е изцяло на наблюдаващите прокурори, ангажирани по конкретните производства.

Това съобщават от прокуратурата. В последните дни полицията задържа десетки за купуване на гласове и иззе над 1 милион евро, а вътрешният министър Емил Дечев посочи, че прокуратурата е на ход. Той азказа и за случай, в който мъж е обвинен за купуване на гласове от прокурор в Момчилград, а часове по-късно е отменил собственото си постановление. Повечето задържани от МВР за купуване на гласове се оказаха без обвинения.

Ето какво пишат още от прокуратурата, без да посочват, че отговарят на ръководството на МВР:

С цел гарантиране на политическите права на гражданите и бърза и адекватна реакция за противодействие на престъпления, свързани с провеждането на изборите за 52-ро Народно събрание на 19 април 2026 г., продължава активната работа на Националното междуведомствено звено, в което участват представители на Прокуратурата на Република България (ПРБ), Министерство на вътрешните работи (МВР) и Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС).

Звеното е създадено със съвместна заповед на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев и функционира от откриването на предизборната кампания на 20.03.2026 г.

Прокуратурата следи и за стриктното приложение на закона от държавните органи в случай на нарушение на правата на гражданите.

Постъпилата от прокуратурите в страната информация за образувани преписки и досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите своевременно се обобщава. За подобряване на взаимодействието функционират областни междуведомствени звена с участието на окръжен прокурор, директор на Областна дирекция на МВР и представител на ДАНС.

Обобщена информация за нарушенията и престъпленията, свързани с изборите за 52-ро Народно събрание, ще бъде предоставена от Националното междуведомствено звено след приключване на изборите в началото на идната седмица.

С оглед вземане на мерки за срочни и законосъобразни действия при наличие на данни за извършване на престъпления, свързани с изборния процес, граждани и организации могат да подават сигнали и жалби до съответните прокуратури. Активната работа на прокуратурата по противодействие на престъпленията, свързани с изборния процес, ще продължи и в изборния ден, както и след приключването му.