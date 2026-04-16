Министерството на правосъдието предлага проект за защита от SLAPP делата

Министерството на правосъдието предлага промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), които осигуряват защита по явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява, по граждански и търговски дела. Това са стратегическите дела срещу публичното участие, известни също като дела „шамари“ или SLAPP дела.

Проектът, който е сред приоритетите на екипа на МП, бе публикуван днес за обществено обсъждане.

Работата по него започна преди няколко години, търсени са различни подходи, изследвани са доклади и препоръки на Европейската комисия, препоръки на Комитета на министрите на СЕ, анализи на Асоциацията на европейските журналисти, както и опитът на други държави членки на Европейския съюз. Законопроектът е изработен от междуведомствена работна група, в която участваха представители на съдебната власт и доктрината, неправителствени организации, практикуващи юристи и експерти. С него се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2024/1069 на Европейския парламент и на Съвета от 11 април 2024 г. относно защитата на лицата, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява.

Предложените решения в законопроекта надхвърлят изискванията на директивата, като предвиждат, че правилата ще важат не само за трансгранични, а и за чисто национални дела.

Какво се предлага

С промени в ГПК в частта за особените производства се въвежда нова глава „Производство поради публичното участие на ответника“. В законопроекта се пояснява, че „публично участие“ е изявление или дейност на физическо или юридическо лице при упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информация, на свобода на изкуствата и науката или свобода на събранията и сдруженията, както и свързани с това подготвителни и подпомагащи действия, по въпрос от обществен интерес. Детайлно е разписано и кога е налице „въпрос от обществен интерес“, включително при засягане на основни права, обществено здраве, безопасност, околна среда; дейности на публични фигури; сигнали или публична информация за корупция; проблеми, поставяни пред законодателна, изпълнителна, съдебна и местна власт и др.

Като мярка за ефективна защита по делата „шамари“ се урежда възможност за прекратяване на производството на ранен етап чрез решение по същество. Това ще става по искане на ответника (най-често това са журналисти или граждански активисти).

Ответникът може да поиска да бъде отхвърлен като очевидно неоснователен иск, предявен поради публичното му участие. Съдът се произнася по искането в едноседмичен срок и ако установи, че искът е очевидно неоснователен, дава едноседмичен срок на ищеца да обоснове иска си. В случай че не го прави или въпреки това искът е очевидно неоснователен, съдът постановява решение в закрито заседание, с което отхвърля иска по същество. И съдебното производство приключва.

Другата хипотеза е искът по дело „шамар“ да е надлежно предявен и обоснован. Едва след като даде ход на делото, съдът може да установи, че производството няма за цел да осигури защита на накърнени законни интереси и права, а се води, за да възпрепятства, ограничи или санкционира ответника именно заради публичното му участие.

Законопроектът изброява определи индикатори за дела „шамари“, като: неравнопоставеност между страните; необоснованост, непропорционалност или прекомерност на иска или на част от него; множество производства или координирани правни действия, започнати от ищеца или от свързани страни във връзка със сходни въпроси или основани на едни и същи факти; сплашване, тормоз или заплахи от страна на ищеца, включително чрез медийни публикации, икономически или политически натиск; злоупотреба с процесуални права, включително забавяне на производството, избор на съд; умишлено насочване на иска срещу физически лица вместо срещу юридическото лице, отговорно за посочените действия или изявления; действия по дискредитиране или разкриване на подробности от личния живот на ответника; други действия на ищеца, насочени срещу упражняването на правото на свобода на изразяване.

Друга особеност във връзка с доказването в производството по дела „шамари“ е възможността за представяне на доказателства от лица, които не са страни в производството, но имат интерес да подпомогнат защитата на ответника. Това ще могат да правят юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват общественополезна дейност в областта на защитата на основните права и свободи, може със съгласието на ответника до приключване на съдебното дирене в първа инстанция да представят с писмена молба намиращи се у тях документи и други доказателства.

В окончателното си решение, ако отхвърля иска, съдът изрично ще се произнася, че делото е било заведено заради обществено участие на ответника.

Специални мерки

Като специална мярка срещу злоупотребата с права се въвежда правилото, че обезпечение на иск в производство поради публичното участие не се допуска, ако не са представени убедителни писмени доказателства.

По искане на ответника съдът може да допусне обезпечение на съдебните разноски, които разумно се очаква да бъдат понесени от него във връзка с участието му в делото. Съдът допуска това обезпечение, ако прецени, че делото е с оглед на публичното участие и е вероятно искът да не бъде уважен.

Решенията на съда ще подлежат на обжалване по правилата на ГПК. Влязлото в сила решение по дело „шамар“ с пълните данни на ищеца да бъде публикувано в Единния портал за електронно правосъдие от съда, постановил съдебното решение.

Предлага се и общо правило – не само за делата „шамари“, че когато съдът е допуснал обезпечение на иска (например запор) и е задължил този, в чиято полза е обезпечението, да плати гаранция за евентуалните вреди на ответника, ответникът при отхвърляне на иска може да си поиска гаранцията не само ако е предявил нарочен иск за вредите, но и ако има разноски в приключилото дело - за да си ги възстанови.